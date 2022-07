I-Pad tablet : (vedi tablet) prodotto da Apple, in grado di riprodurre contenuti multimediali e di navigare su Internet. Dispone di uno schermo da circa 10 pollici con retroilluminazione a LED e supporto al multi-touch (vedi touchscreen).

ICANN : Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Società privata americana, non a scopo di lucro, che ha il compito di amministrare e assegnare gli indirizzi IP, i nomi di dominio e altre questioni tecniche relative a Internet.

IANA : Internet Assigned Numbers Autority. E’ una diretta emanazione dell’ICANN che delega la gestione di blocchi di indirizzi IP ad enti locali denominati Regional Internet Registries. Ogni RIR assegna gli indirizzi per una specifica zona del mondo. I RIR a loro volta formano un ente chiamato Number Resource Organization il cui scopo è rappresentare i diversi interessi nella definizione delle politiche di assegnazione e gestione degli indirizzi.

ISP – Internet Service Provider è una struttura commerciale o un’organizzazione che offre agli utenti, previa stipulazione di un contratto di fornitura, alcuni servizi quali : l’accesso a Internet, la posta elettronica la registrazione e manutenzione del dominio e l’hosting di pagine web

ITU – International Telecommunication Union , è un agenzia dell’ONU che, fra le molte missioni, definisce gli standard nel settore delle telecomunicazioni.

live streaming : (anche media streaming), è il processo realizzato dalle tecnologie che attraverso una sessione interattiva con un host server permettono il trasferimento continuo e progressivo di flussi di informazione digitale, audio e video. In sostanza è la pratica che consente di rendere accessibile, dalla Rete, contenuti in diretta o on demand (su richiesta). Il significato deriva da to stream: fluire-far fluire. Questa tecnologia, preferita per visionare o ascoltare file molto grossi, è diversa dal download dei file. Le tecnologie streaming stanno diventando sempre più popolari, a seguito dell’uso massiccio di YouTube, YouPorn, etc… Affinchè lo streaming funzioni bene per l’utente che riceve, occorre che il dispositivo o computer che legge il flusso di dati, sia veloce a immagazzinare i dati e inviarli con continuità all’applicazione residente che ha il compito di decomprimerli e convertirli in audio e video.

jpeg : Acronimo di Joint Photographs Experts Group: si tratta di uno Standard per la compressione di immagini a colori complesse. Può visualizzare un elevato numero di colori (fino a sedici milioni), ma non garantisce sempre un’alta definizione dell’immagine.

keywords (o anche tags): Parole chiave. Servono al SEO (Search Engine Optimisation) , cioè al Sistema di Ottimizzazione di un Motore di Ricerche, per cercare i Contenuti all’interno di Internet e posizionarli in modo che siano rintracciabili. Le due definizioni sono talvolta sovrapponibili. In realtà le keywords rappresentano le parole più influenti e rilevanti nel file, mentre i tags sono più usati per descrivere l’ambiente del contenuto. Sia le keywords che i tags vengono anche usati per annunci pubblicitari (vedi ad banners) che se cliccati rimandano a informazioni più dettagliate su merci e servizi. Le keywords possono essere vendute ad un costo predefinito o per CPI (cost per impression).

mainstream : (flusso, corrente, visione di tendenza o maggioritaria)(usato come aggettivo) definisce quelle tendenze, nel campo dei media, delle idee, dei comportamenti collettivi, dei consumi, che sono seguiti dalla maggioranza delle persone. In questo senso, ciò che è mainstream si contrappone alle culture minoritarie.

modem : indica un dispositivo di ricetrasmissione che ha funzionalità logiche di modulazione/demodulazione in trasmissioni sia analogiche che digitali. Nell’accezione più comune è un dispositivo elettronico che rende possibile la comunicazione di più sistemi informatici (ad esempio dei computer). Permette che le sequenze di bit vengano ricodificate come segnali elettrici per essere trasportate nelle reti.

movies & fiction : un particolare genere di intrattenimento offerto daimedia elettronici e digitali. Movies sta per moving pictures (quelli che gli italiani chiamano film) e fiction, ovvero : finzione , indica quei prodotti audiovisivi in cui si narrano fatti non realmente avvenuti.

MP3 (Moving Picture Expert Group-1/2 Audio Layer 3) è un algoritmo di compressione audio in grado di ridurre drasticamente la quantità di dati richiesti per memorizzare un suono, mantendo comunque una riproduzione fedele.

netizen (net citizen) : cittadino della rete. Tutti coloro che frequentano abitualmente e attivamente Internet.

newsgroup: gruppi di discussione che utilizzano una bacheca elettronica dove ognuno può lasciare un messaggio su argomenti definiti e può intervenire replicando alle opinioni altrui o lanciando un nuovo tema. E’ uno spazio virtuale creato su una rete di server interconnessi (storicamente una sottorete di Usenet).

NSA – National Security Agency : Agenzia per la Sicurezza Nazionale USA che si occupa anche di sorveglianza di massa nella rete.

off line : Indica lo stato del computer non connesso ad Internet. E’ il contrario di on line.