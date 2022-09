Come d’Arco scocca di Giancarlo Narciso

Come d’Arco scocca. Il castello di Arco attraverso i secoli in tredici racconti

Giancarlo Narciso (a cura di)

Racconti

Borderfiction, Arco (Tn)

2022

Pag. 376 euro 15

Arco, lago di Garda. Forse da più di un millennio. Il castello d’Arco, costruito su uno sperone roccioso sopra un magnifico paesaggio, ha segnato la Storia del Tirolo Meridionale, straordinaria opera di ingegneria militare. Tredici bravi scrittori sono stati chiamati a raccolta per raccontarne momenti e abitanti salienti. In “Come d’Arco scocca” Barozzi, Cappi, Colitto, Patrizia Debicke, Gori, Leoni, Gian Luca Margheriti, Giancarlo Narciso (ideatore e curatore), Porazzi, Saffi, Claudia Salvatori, Giada Trebeschi hanno ridato vita a personaggi reali come Cubitosa, rinchiusa a languire in cella sulla torre, o Antonio, trucidato nel cortile (che continua a infestare da fantasma), oppure rievocato eventi clamorosi (folli imprese, difese e saccheggi) e fasi storiche di illustri transiti o frequentazioni. Su tutti i testi un’accurata opera di revisione e consulenza è stata svolta dal professor Turrini e dall’architetto De Franco, a garanzia di un fertile intreccio tra fiction e no fiction.