ELISABETTA La fine di un’era

Nascita e morte di una monarca moderna

Chiunque possegga un televisore o una connessione internet è oramai venuto a conoscenza della morte della Regina del Regno Unito, Elisabetta II.

Nata nel 1926, si è spenta all’età di 96 anni la monarca più longeva della storia, dopo ben 70 anni di regno. L’annuncio è stato dato da Buckingham Palace alle 19.30, ora italiana, dell’8 settembre. Sono seguiti undici giorni di lutto e il funerale di Stato all’Abbazia di Westmister.

Secondo il certificato di morte, rilasciato oggi, giovedì 29 settembre, dal National Records of Scotland (l’archivio centrale dello stato della Scozia con sede a Edimburgo), la causa della morte è «old age», “vecchiaia”. Il decesso è avvenuto alle 15.10, ora locale, nel castello scozzese di Balmoral, dove la sovrana si era ritirata, ed è stato registrato dal medico ufficiale del palazzo, Douglas James Allan Glass.

Oggi è stato anche riaperto, dopo il periodo di lutto, il castello di Windsor, che ha visto davanti ai suoi cancelli file lunghissime di persone venute a visitare la tomba della regina, sepolta nella piccola King George VI Memorial Chapel accanto al principe Filippo.

Non stupisce il cordoglio per la sua scomparsa: se il tempo è scandito dai grandi avvenimenti e dai personaggi che ne sono stati protagonisti, allora la morte della regina Elisabetta II segna davvero la fine di un’era. L’era di una grande monarca, l’ultima per un bel po’ di tempo, vista la linea di successione tutta al maschile. Una donna seria, cosciente di rappresentare agli occhi del resto del mondo, e a quelli degli stessi inglesi, la nazione britannica. Una vecchietta sorridente e severa, che guidava la sua famiglia con rigore e con l’esperienza data dall’età. Ammetto che avrei voluto conoscerla, quell’adorabile vecchina sempre molto colorata, invece non ho fatto in tempo. A chi come me era abituato sin dall’infanzia a vedere un’anziana regina sembrava impossibile che potesse esistere il Regno Unito sotto un sovrano differente da lei. Nata prima dei miei nonni e morta dopo di loro, ha vissuto una guerra che ho studiato sui libri di scuola, è salita al trono ed ha regnato in anni che sembrano troppo lontani anche solo per immaginarli, ha conosciuto personaggi che si confondono nelle teste di migliaia di scolari. Intere generazioni si sono succedute durante il suo regno, terminato così, all’improvviso, in un giorno di fine estate.

Riposi in pace.