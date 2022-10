Giannis Antetokounmpo. Odissea di Andrea Cassini

Giannis Antetokounmpo. Odissea

Andrea Cassini

Biografia sportiva

66thand2nd Roma

2022

Pag. 233 euro 16

Tre continenti fra Mediterraneo e Atlantico. 1994-2021. Giannis Antetokounmpo nasce ad Atene il 6 dicembre 1994 da genitori nigeriani poveri (trasferitisi lì tre anni prima), è restato apolide per 18 anni (fin quando ha mostrato straordinarie doti nella pallacanestro); 211 centimetri per 115 chili, alto forte agile; quando lo hanno scelto come professionista negli USA ha imposto di andare con l’intera famiglia, restando greco (gioca alla grande in nazionale); attuale straordinario campione Nba, per due stagioni MVP (miglior giocatore), i suoi Milwaukee Bucks hanno vinto il titolo nel luglio 2021: un’Odissea.

Per la casa editrice che da quasi 15 anni ha rivoluzionato la letteratura sportiva ci racconta la sua movimentata avventurosa vita con intensa acuta partecipazione il bravo colto giornalista Andrea Cassini (Pistoia, 1988): prologo, epilogo e 13 succosi capitoli, da “ogni profugo è un re in esilio” (il cognome originario) a “non esiste storia che non sia vera”. No fiction, bello!