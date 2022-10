Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta

Elisa Di Francisca

Con Gaia Piccardi

Biografia sportiva

Solferino Milano

2021

Pag. 173 euro 17

Da Jesi per il mondo. 1982-2021. Elisa Di Francisca, papà siciliano Giacomo e mamma Ombretta, è nata il 13 dicembre 1982 mostrandosi presto molto dotata per la scherma e divenendo una campionessa nel fioretto, fra il 2011 e il 2019 tanti ori (2 alle Olimpiadi, 7 ai Mondiali, 13 agli Europei), argenti (1, 5, 2), bronzi (0, 3, 3) a livello individuale e nella mitica squadra. In “Giù la maschera” racconta in prima i suoi quasi quarant’anni di vita privata e sportiva, successi e insuccessi, episodi e retroscena, amicizie e amori, la vita intensa di una donna curiosa e “acuminata”, realizzata (come tutti) in modo imperfetto (da cui il sottotitolo).

Il testo è molto bello, l’introspezione raffinata è stata aiutata da una brava famosa giornalista, le storie di vita reale narrano la provincia marchigiana, l’adolescenza inquieta, i dilemmi fra amore e sport, il sesso e le gravidanze, i legami contraddittori che inevitabilmente si creano quando si è una “migliore” nella competizione sportiva.