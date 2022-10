Notizia dal disastro di Roberto Alajmo

Notizia dal disastro

Roberto Alajmo

Romanzo storico

Sellerio Palermo

2022 (prima edizione 2001)

Pag. 231 euro 14

Palermo, 1978. La tragedia notturna dell’aereo DC-9 proveniente da Roma, precipitato subito prima di atterrare sulla pista di Punta Raisi nella notte del 23 dicembre 1978, con 108 morti e 21 salvati (volo Alitalia 4128), non ebbe come scenario un attentato o un complotto, bensì un destino collettivo, terribile e crudele, e alcuni ritardi nei soccorsi (una quarantina di loro annegò). L’ottimo scrittore e giornalista Roberto Alajmo (Palermo, 1959) definisce “Notizia dal disastro” un romanzo in cui a reinventare fiction sono gli stessi veri personaggi, “facendone un’opera corale fondata sull’imprevedibile incidenza del destino sulla vita degli uomini e sull’imperfezione del loro ingegno quando cerca di dare un senso alle cose”. All’inizio l’esergo di Camus, l’introduzione alla nuova edizione, l’elenco dei 124 passeggeri e dei 5 membri dell’equipaggio. Con ricchezza di documentazione e testimonianze (pure sulle discrepanze) ogni capitolo li presenta in carne e ossa, in terza al passato.