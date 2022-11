Steampeople di Andrea Capozucca

Steampeople. Scienza e Arte per una nuova visione formativa

Andrea Capozucca

Scienza

Termanini Genova

2022

Pag. 289 euro 18

Scienza e arte della complessità. Da millenni e in futuro. Lo STEAM è un approccio multidisciplinare: Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. “Steampeople” è un nuovo bel volume dedicato ai vari che in parte già lo praticano, molti implicitamente e pochi esplicitamente, o che se ne incuriosiranno o ne faranno esperienza, scientificamente e culturalmente. Parte dalla musica, da un “Giro di Do” per chitarra, strumento suonato con una band di amici e presto coltivato anche attraverso un’attrazione particolare per tutto ciò che era numero, figura, forma, struttura e pensiero: il connubio fra arte e scienza è così divenuto motivo di vita, individuale e comunitaria. Lo ha scritto il matematico Andrea Capozucca (Macerata, 1974). Oggi STEAM è un cantiere aperto, che sta richiedendo un profondo e attento lavoro collettivo di studio, ricerca e sperimentazione, qui presentato come una “ricetta” illustrata da grande chef, in appendice tre stimolanti assaggi di relativi “piatti”.