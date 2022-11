VII edizione, Franco Cuomo International Award assegnato alla memoria di Luca Attanasio

Il Franco Cuomo International Award insieme alll’ECPD, European Center for Peace and Development- Università della Pace, ha assegnato il Premio Internazionale 2022 alla memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, per il suo straordinario e appassionato impegno al servizio della diplomazia della pace.

La cerimonia si terrà a Roma venerdì 2 dicembre alle ore 15,30 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma.

Il Franco Cuomo International Award, giunto alla sua settima edizione, è stato fondato e organizzato con l’obiettivo di selezionare le eccellenze nei settori del teatro, della letteratura, dell’arte, della saggistica e del giornalismo, e di stimolare il dibattito culturale intorno ai grandi temi di attualità nel segno dell’opera di Franco Cuomo, scrittore e intellettuale, che ha sempre guardato oltre steccati e barriere, usando la storia per raccontare il presente.

Franco Cuomo International Award

Il Franco Cuomo International Award, nato nel 2014, è un premio intitolato allo scrittore, drammaturgo e giornalista scomparso nel 2007, che si propone di valorizzare nuove forme di espressione letteraria, artistica, sociale e umana del nostro tempo, stimolando il dibattito nazionale e internazionale intorno ai grandi temi di attualità.

Il premio, presieduto da Velia Iacovino e Alberto Cuomo, è diviso in quattro sezioni, letteratura, saggistica giornalismo, spettacolo e arte, e si avvale di una prestigiosa Giuria di respiro internazionale, presieduta da Otello Lottini, critico d’arte e composta da Emilia Costantini, giornalista del Corriere della Sera, critica teatrale e scrittrice; Maurizio Scaparro, regista; Paolo Acanfora, docente di Storia contemporanea all’Università La Sapienza; Samir Al Qaryouti, giornalista decano della stampa estera, opinionista di France24 e al-Jazeera; Grazia Francescato, giornalista, politica e attivista; Piero Gambale, funzionario parlamentare e presidente dell’Associazione Per il Meglio della Puglia, main sponsor della manifestazione, che a partire dall’edizione 2018 partecipa all’assegnazione dei premi speciali a personalità e istituzioni dal profilo internazionale, impegnante in prima linea nei settori dell’ambiente e dello sviluppo del Mezzogiorno e a promuovere in forme diverse solidarietà e dialogo interculturale.

Il premio si avvale della collaborazione oltre che del patrocinio dell’ECPD, European Center for Peace and Development- Università della Pace, che si occupa dell’assegnazione dei premi internazionali.

Edizioni passate

Tra i vincitori delle scorse edizioni, gli scrittori: Edith Bruck, Antonio Scurati, Melania Mazzucco, Jaroslaw Mikolajewski, Lia Levi, Cinzia Tani, Valerio Magrelli, Giancarlo De Cataldo, Luca Pietromarchi. I giornalisti: Giovanni Floris, Aldo Cazzullo, Maria Latella, Antonio Di Bella, Giuseppe Marra, Azzurra Meringolo. Tra i saggisti, il filosofo Mario Ceruti, gli storici Emilio Gentile, Agostino Giovagnoli, Guido Formigoni, Umberto Gentiloni. Nella sezione spettacolo : Giorgio Albertazzi, il Teatro Palladium dell‟Università Roma Tre, l’attore e regista Antonio Salines, l’attrice turca Serra Yilmaz; il regista Alessandro D’Alatri, il direttore del Teatro Argentina di Roma Antonio Calbi, l’attrice Guenda Goria, l’attore e regista Pino Micol, l’attore e regista Fabrizio Gifuni, l’attore e regista Geppy Gleijeses, l’Amministratore Delegato di Medusa Film Giampaolo Letta, Simonetta Dellomonaco (Apulia Film Festival). Tra i premiati per l’arte, Luca Maria Patella, Gianfranco Notargiacomo, Omar Galliani, Tommaso Cascella, il Museo Mart, Krzysztof Bednarski, Suad Ellaba. Tra i premi speciali, Federico Mayor Zaragoza, ex direttore generale dell’Unesco. Staffan De Mistura, inviato speciale del Segretario delle Nazioni Unite in Siria; l’avvocato Emmanuele Emanuele Presidente della Fondazione Roma; il Centro “Pio Manzù”; Convoy of Hope; Padre Giulio Albanese; Francisco de Almeida Dias, il gen. Angiolo Pellegrini, e il diplomatico algerin Idriss Jazairy, Don Pietro Sigurani.