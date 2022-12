Davide Longo: La vita paga il sabato

La vita paga il sabato

Davide Longo

Romanzo

Einaudi Torino

2022

Pag. 523 euro 19

Torino e Clot (sempre Piemonte), Roma. Autunno. Il calvo commissario Arcadipane, forse innamorato di Ariel, viene svegliato all’alba, c’è un morto sui monti fuori provincia (nel cuneese) e la compagna è scomparsa, forse rapita o forse uccisa: il dirigente generale ha imposto che sia lui a occuparsene, si erano registrati come Terenzio Fuci e Vera Ladich. Servirà risolvere il caso in una valle isolata e fare i conti almeno con un paio di delicate vecchie questioni aperte: la vicenda tribale che risale al Seicento e la storia della diga negli anni Sessanta, lingua occitana e politiche oscure. Andranno coinvolti i due “collaboratori” storici, l’amico e mentore Corso Bramard e l’indisciplinata agente Isa Mancini, entrambi con le proprie annunciate “complicazioni” personali, un trapianto e la maternità. “La vita paga il sabato” è il quarto bel romanzo della serie (iniziata nel 2014) per il bravo scrittore (anche per bambini) torinese Davide Longo (Carmagnola, 1971, primo romanzo nel 2001