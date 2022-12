Le strade oscure di Andrea Fazioli

Le strade oscure

Andrea Fazioli

Romanzo

Guanda Milano

2022 ùù

Pag. 319 euro 18

Lugano e dintorni transfrontalieri. Fine novembre. In treno Ernesto Magni isi percepisce aggressivo quando è attratto e ora la sua vita ha preso una brutta piega, tra il brusco licenziamento e una separazione mai accettata. In una storia di molestie sessuali viene coinvolto il selvatico segaligno investigatore che vive sulle montagne ticinesi, Elia Contini, in mezzo a soprusi economici e antiche ruggini. “Le strade oscure” è il settimo ottimo romanzo della splendida serie in terza varia (primo nel 2005, poi anche molti racconti), opera Andrea Fazioli (Bellinzona, 1978), insegnante e giornalista della Radiotv svizzera. A Elia piace sentirsi indipendente e dare una mano alle persone; non ha i genitori; mantiene un serio rapporto con la dolce paziente professoressa Francesca (lei a Locarno); sbarca il lunario ogni mese per miracolo, ottanta franchi all’ora per piccole indagini: anche qui incrocia una quindicina di animali immaginari. La sua timidezza è un antidoto contro la volgarità.