L’isola nuova. Trent’anni di scritture di Sicilia

AAVV

A cura di Gaetano Savatteri

Con una nota di Salvatore Silvano Nigro

Saggi, articoli, racconti

Sellerio Palermo

2022

Pag. 642 euro 18

Sicilia. 1991-2022. Nell’isola più grande del Mediterraneo e nella regione più estesa d’Italia qualcosa di profondo è cambiato più o meno trenta anni fa. Tragicamente con le stragi di mafia, le reazioni emotive e sociali, il maxiprocesso, comincia a modificarsi la percezione che in Sicilia sia impossibile farsi giustizia con metodi legali di diritto, avviene un riposizionamento ideale e culturale. Andrea Camilleri è il primo ad accorgersene e a scriverne, trovando enorme ascolto nazionale e internazionale per una nuova narrazione siciliana, a partire dal suo commissario che racchiude e sintetizza il cambiamento epocale, evolutivo. L’antologia “L’isola nuova” rappresenta la fotografia esaustiva della stagione che si è aperta nella scrittura, nel cinema, nella televisione, nel teatro, nell’arte. Nove significativi capitoli per oltre un centinaio di indizi letterari, accortamente selezionati e presentati, trovandone tracce in tanti altri e altre che se ne sono occupati da non siciliani.