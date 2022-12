Transmedial Noir. Incroci di generi, nazioni e media

AAVV

Letteratura gialla e noir

Aras Fano

2022

Pag. 177 euro 18

Epica letteraria. Urbinoir. A cura di Alessandra Calanchi, Tiziano Mancini e Roberto Salvucci, con la 18° uscita della collana Urbinoir Studi vengono presentati alcuni saggi predisposti in occasione del festival Urbinoir 2021 dedicato ad approfondire la rete di alcuni rimandi, citazioni, cross-over, trasformismi, ibridazioni intorno al genere poliziesco e crime, da cui il titolo: “Transmedial Noir”. In inglese Stella Mattioli (University of Virginia) affronta l’interessante tema della voce narrante (a partire da Watson), mentre sono in italiano gli ulteriori saggi: Elena Ricci sulla figura di Marlowe, Giuseppe Puntarello su Hitchcock, Maria Gabriella Pediconi e Glauco Genga sui risvolti psicologici e psicoanalitici del fumetto Julia – Le avventure di una criminologa, Emilio Gianotti sul transcoding in Inherent Vice da Pynchon e Anderson, Alessia Minnoni sulla transmedialità nei fumetti della Marvel, altri su Lombino – Hunter – McBain (una stessa grande personalità, anche del genere).