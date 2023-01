La bellezza della fede. Conversazioni sul credere, oggi

Emiliano Tognetti

Religion

Graphe Città di Castello

2021

Pag. 110 euro 11,90

Italia. Di questi tempi. Il credente bravo giornalista, psicoterapeuta e progettista sociale Emiliano Tognetti (Pontedera, 1984) ha intervistato una decina di prelati e laici, teologi e cardinali, coppie e suore, insomma alcune significative persone che hanno incontrato la fede nella loro vita, non in senso astratto, ma in un abbraccio fecondo e profondo, ognuno attraverso un proprio percorso “al servizio di Dio” (chi nel sacerdozio, chi nella vita consacrata, chi nella famiglia), raccogliendo poi domande e risposte in questo appassionato volumetto “La bellezza della fede”. Ovviamente non si tratta di un testo destinato solo ai credenti, pur se il proselitismo è oggettivo. Risulta comunque interessante valutare le riflessioni aggiornate sulla “dilatazione” della vita connessa alla fede dei cristiani cattolici. Frequenti i riferimenti a papa Francesco. Prefazione di don Giovanni Berti.