A proposito di donne e uomini di David Herbert Lawrence

A proposito di donne e uomini. Il sesso, la famiglia, la società

David Herbert Lawrence

Cura e breve postfazione di Fabio Norcini

Traduzioni di Laura Giorgi, Livia Cellentani, Priscilla Gaetani

Saggi

Lorenzo de’ Medici Firenze

2022 (orig. 1930)

Pag. 143 euro 12



Gran Bretagna ed Europa. All’inizio del Novecento. Il grande scrittore, poeta, drammaturgo e pittore David Herbert Lawrence (1885-1930), notevole affermato innovatore e buon indagatore dell’animo umano, elaborò e pubblicò molto “A proposito di donne e uomini”. Raccolse in volume (con l’insipido titolo “articoli assortiti”) già nel febbraio 1930 (poco prima di morire) interventi ed elzeviri destinati a quotidiani e riviste (finora inediti in Italia), evidenziando l’ipocrisia del decadente imperialismo inglese. Si tratta di una ventina di pezzi, talora più lunghi (come “Donne galletto e uomini gallina”) fino al conclusivo “Abbozzo di autobiografia” dove il famoso DHL si racconta come “… un ragazzo povero… nato tra le classi operaie e cresciuto in mezzo a loro… delicato e pallido moccioso dal naso gocciolante…Non posso passare dalla mia alla classe media… rinunciare alla parte di me più passionale e all’antica affinità di sangue con i miei compagni e gli animali e la terra…”.

