La libreria dei gatti neri di Piergiorgio Pulixi

Scheda:

La libreria dei gatti neri

Piergiorgio Pulixi

Giallo

Marsilio Venezia

2023

Pag. 296 euro 15



Cagliari. Qualche mese fa. Per quattro ore e mezza Lucia Castagna e Nicola Vincis hanno gestito una festicciola con un esercito di bambini indiavolati. Sono genitori esausti, vorrebbero dare fuoco alla casa o morire, almeno scomparire. Il figlio Lorenzo ha compiuto gli anni ed è in camera a valutare il bottino di guerra. Suonano alla porta e un intruso alto con volto coperto da passamontagna li addormenta con lo spray. Si risvegliano tutti e tre legati di fronte a una telecamera digitale adagiata su un treppiede, l’uomo ha una pistola in mano e chiede a Nicola di scegliere entro sessanta secondi (scanditi da una clessidra) se deve uccidergli la moglie o il bambino. Poi, sulla base di una tardiva disperata indicazione, preme il grilletto e Lucia muore. Lo sconosciuto ha filmato tutto e se ne va. Quattro giorni dopo accade così che Marzio Montecristo, bel proprietario burbero barbuto alto asciutto della libreria indipendente Les Chats Noirs (specializzata in letteratura gialla), si vede arrivare in negozio due poliziotti della squadra Mobile, l’alta slanciata tonica sovrintendente Angela Angie Dimase (coetanea 38enne di cui lui è innamorato segretamente da quando avevano tredici anni) e l’ispettore Flavio Caruso (che ben intuisce la situazione relazionale). Nella casa delle vittime hanno trovato una foto di quando Marzio era ancora un maestro di matematica (era stato licenziato per aver aggredito un pessimo genitore violento oltre quattro anni prima), Lorenzo era un suo alunno ed è l’unico sopravvissuto, il padre si è gettato dal balcone. Brutta storia. E potrebbe ripetersi. A indagare si mettono anche quelle e quelli del gruppo di lettura che si riunisce in libreria tutti i martedì, all’inizio (quasi quattro anni prima) su iniziativa dell’esile Nunzia, 78enne espertissima del genere e affiatata con Marzio, ora ammalata d’Alzheimer e ricoverata in una residenza per anziani nella zona di Flumini.

L’autore e sceneggiatore Piergiorgio Pulixi (Cagliari, 1982) si è affermato con acume e coraggio come uno dei più bravi scrittori italiani sulla scena letteraria europea. Dopo aver partecipato giovanissimo al Collettivo Sabot (animato da Massimo Carlotto), dopo la tumultuosa quadrilogia sul corrotto Mazzeo (nel nordest), dopo altre apprezzate prove hard-boiled, spy-story, giallo, noir e thriller, ambientate a Milano e nella ricca Lombardia, è infine tornato con straordinaria efficacia nella natia mitica Sardegna e ha vinto il Premio Scerbanenco 2019 con “L’isola delle anime”.

Il nuovo romanzo restituisce il contesto di una delle prime esperienze lavorative di Pulixi, la libreria cui si riferisce anche il titolo. Nei sessantasei brevi capitoli (scene) la narrazione è in terza varia, più spesso ovviamente sul caro Marzio, un protagonista in permanente fibrillazione, accentuata durante le settimane dell’indagine dalla scoperta che forse Angela non sta più con Fabrizio, l’altro amico di sempre, sportivo sfrontato e disinvolto col gentil sesso. Solo che ricominciano gli “omicidi della clessidra” e tutti si concentrano sulle possibili tracce. Il cupo mistero s’infittisce, con innumerevoli divertenti spunti o citazioni tratte dai romanzi gialli che hanno fatto godibile storia. Fra vecchi e ragazzi, pensionati e studenti, curiosi e frati, il signorile Vittorio Scalabrini porta agli incontri del gruppo di lettura giallo-noir ogni volta un vino diverso, interessante il rosso Nastasìa, il cannonau prodotto da una cooperativa agricola tissese. A cena nel locale a picco sul mare, con una vista mozzafiato sulla baia di Calamosca, fra il prosecco felice e il whisky triste, dalle casse risuona l’intensa Pyro dei Kings of Leon.