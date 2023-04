Airtag ti seguono

Da tempo utilizzo gli AirTag della Apple per seguire oggetti che potrei perdere o che potrebbero rubarmi, questa tecnologia è equiparabile a un vero GPS, anni fa ho constatato che smontandoli possono essere inseriti in qualsiasi oggetto, specialmente se allontaniamo la batteria dal circuito.

Una volta smontato è possibile ricollegare i fili della batteria ed occultarlo anche nel portafogli, le applicazioni sono le più disparate, dentro il motore fuoribordo, in auto, nella bicicletta, la batteria dura in media 2 anni e localizza come un vero e proprio GPS, per utilizzarli dovete avere un iPhone, ma esistono anche della Samsung.

per poterli trovare, l’unico strumento che li può predare è lo Yorkie Pro firmware v2.10, dove è stata aggiunta la caratteristica di visualizzare anche questo tipo di dispositivi che usano Bluetooth a bassa latenza.

Anche Apple con le nuove versione del Sistema Operativo, vi avvisa che avete un AirTag che si muove assieme a voi, quindi occhio!