Tardi sulla palla

Gerald Marzorati

Traduzione di Paolo Falcone

Sport

Add Torino

2021 (orig. Late to the Ball, A Journey into Tennis and Aging, 2016)

Pag. 283, euro 16

Un campo rettangolare di 23,77 metri per 8,23 (per due persone). Invecchiandovi bene. Il campo da tennis può essere di terra rossa, in erba o in cemento, differenze notevoli nel rimbalzo della palla e nel movimento dello sportivo, pur se il gioco ha sempre le stesse regole. Gerald Marzorati (Paterson, New Jersey, 1953) ha visto il primo match professionistico dal vivo a Wimbledon a 29 anni e ha iniziato a giocare a circa 54. Ha preso la racchetta in mano e si è istruito con Kirill Azovtsev (1987) a New York, dove aveva maturato una splendida carriera di editor di periodici e poi di caporedattore del “New York Times Magazine”. Con applicazione e neuroscienza, alta perseveranza e aspettative basse, è divenuto un ottimo giocatore. In “Tardi sulla palla” spiega come si può invecchiare bene (meglio) con il tennis, dà consigli tecnici, offre aneddoti e notizie sullo sport, praticabile con successo fin oltre gli ottanta, se ci si innamora del migliorarsi e del competere con saggezza e umiltà.