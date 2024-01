Amazzonia. Viaggio al centro del mondo

Eliane Brum

Reportage ecologico letterario

Traduzione (dal portoghese adottato dai Brasili) di Vincenzo Barca e Giacomo Falconi

Sellerio Palermo

2023 (orig. 2021, Banzeiro òkòtó, Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo)

Pag. 452 euro 18

Altamira. Di questi radicati tempi. La lotta per la foresta è la lotta contro il patriarcato, contro il femminicidio, contro il razzismo. Con il compagno Jon Watts dall’agosto 2017 la bravissima giornalista, documentarista e attivista per i diritti Eliane Brum (Ijuí, Brasile, 1966) si è trasferita a Medio Xingu (Altamira) in Amazzonia e il banzeiro (territorio dove l’immenso corso d’acqua scorre selvaggio) è passato dal fiume a dentro di lei. Tutto ne risente, anche il senso consapevole del pianeta, lo stile circolare della scrittura, la scansione ritmata della narrazione, lo stesso innovativo linguaggio più inclusivo e neutro. “Amazzonia” è lo splendido risultato. Ordine e titoli della quarantina di capitoli sono un flusso di testimonianze, storie, incontri, eventi, scelte, che ci coinvolgono nell’urgente impegno contro lo sfruttamento selvaggio e la deportazione delle popolazioni. Alla fine una bella lettera “smarrita” per l’edizione italiana, ne siamo i destinatari, scuotiamoci!