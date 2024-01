Mannequin. Per Greta e Marlon il delitto è di moda

Erica Arosio e Giorgio Maimone

Giallo

Mursia Milano

2023

Pag. 241 euro 18

Milano. Maggio-giugno 1965 (Beatles in arrivo per il primo concerto italiano). Dopo la sfilata d’inaugurazione con l’acquisizione di un nuovo potente socio meneghino, la sarta 50enne Egle Bianchetti viene colpita a casa e poi trovata morta. Alla fine dei concitati preparativi, con la collezione in scena di fronte a giornalisti e imprenditori, vi era stata un’aspra discussione con la bellissima mannequin 20enne Ines Corelli, che rivendicava un ruolo nella scelta di modelli e stoffe, già quando erano a New York. L’avvocata Greta Morandi e il suo detective di fiducia Mario Marlon Longoni erano presenti, Ines è sospettata e li incarica di aiutarla. Viene comunque arrestata e sarà complicato tirarla fuori. “Mannequin” è il sesto bel romanzo seriale di genere (scritti dal 2013, ambientati negli anni Cinquanta e Sessanta) per il duo di collaudati giornalisti milanesi Erica Arosio (pariniana filosofa estetica, da “Gioia”) e Giorgio Maimone (berchettiano musicologo poetico, dal “Sole 24 ore”).