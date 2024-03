Recensione Un libro d’oro e d’argento

Un libro d’oro e d’argento. Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari

Vanessa Roghi

Sellerio Palermo

2024

Pag. 185 euro 13

Quasi ovunque. Più spesso possibile. Le registrazioni delle conversazioni con insegnanti di scuola primaria, genitori e curiosi tenute per un anno dal marzo 1972 dal maestro e pedagogo Gianni Rodari presso il comune di Reggio Emilia divennero presto uno splendido indimenticabile immarcescibile volume sulla didattica dell’inventiva, ovvero sull’arte di inventare storie, la famosa Grammatica della fantasia. In “Un libro d’oro e d’argento” la storica e autrice Rai Vanessa Roghi (Orbetello, 1972) ne racconta il colto autore, l’arguta genesi, il rivoluzionario contenuto e aneddoti sulla pubblicazione, in modo preciso e godibile. Sono dieci i capitoli (prima dell’utile ricca nota bibliografica, analogamente suddivisa), in esergo e lungo il testo le frasi di Rodari: Fantastica; Servire ai bambini, non servirsi di loro; Straniamento; Le parole gentili; Fiabe; Le due culture; In difesa di Goldrake; La voce degli adulti; un libro d’oro e d’argento (appunto); Tutti gli usi della parola a tutti.