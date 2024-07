ZONE 30 KM/ORA

L’importanza delle Zone 30 per la Mobilità Sostenibile

di Romeo Piazza

Negli ultimi anni, le Zone 30 sono diventate un elemento cruciale nelle strategie di mobilità sostenibile delle città europee e di molte altre aree urbane nel mondo e solo nel nostro paese assistiamo ad un “conflitto politico” che non ha senso se consideriamo i numerosi e importanti vantaggi che tali aree sono in grado di generare per la cittadinanza.

Ma cosa sono esattamente le Zone 30, e perché sono così importanti?

Le Zone 30 sono aree urbane in cui il limite di velocità è fissato a 30 chilometri l’ora. Queste zone vengono implementate principalmente nei quartieri residenziali, nelle vicinanze delle scuole, e in aree con alta densità di pedoni e ciclisti. L’obiettivo principale è aumentare la sicurezza stradale, ridurre il numero di incidenti e promuovere una migliore convivenza tra i diversi utenti della strada.

I vantaggi delle Zone 30 sono diversi e importanti sia in termini di salute pubblica che in termini economici, nonché di riqualificazione dello spazio urbano in termini di una maggiore socialità.

Più specificamente i vantaggi delle zone 30 sono:

la maggiore sicurezza stradale per la riduzione della velocità che diminuisce significativamente la gravità degli incidenti. Gli studi dimostrano che la probabilità di sopravvivenza di un pedone investito da un veicolo a 30 km/h è molto più alta rispetto a un incidente a 50 km/h.

Il miglioramento della qualità della vita perché le Zone 30 contribuiscono a creare un ambiente urbano più tranquillo e vivibile. La riduzione della velocità porta a una diminuzione del rumore del traffico.

Un incentivo alla mobilità attiva per la maggior sicurezza che rende più attraenti tali aree per i pedoni e i ciclisti. Questo incoraggia l’uso di modalità di trasporto sostenibili come camminare e andare in bicicletta, riducendo la dipendenza dall’automobile.

La riduzione delle emissioni perché a velocità più basse, i veicoli tendono a consumare meno carburante e produrre meno emissioni inquinanti. Questo contribuisce a migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane, con benefici significativi per la salute pubblica.

La promozione del commercio locale perché le strade più sicure e tranquille attraggono più persone a piedi e in bicicletta, il che ha evidenziato un aumento dell’affluenza ai negozi locali e alle attività commerciali.

La realizzazione delle Zone richiede un’attenta pianificazione e una comunicazione efficace con la comunità locale. È infatti essenziale che queste zone siano ben segnalate e che vengano effettuate modifiche infrastrutturali (riqualificazione dell’ambiente urbano), come l’installazione di dossi, restringimenti della carreggiata e miglioramenti alla segnaletica stradale, per garantire il rispetto dei limiti di velocità.

Città come Berlino, Barcellona e Parigi e Bologna hanno introdotto estese Zone 30, ottenendo risultati positivi in termini di riduzione degli incidenti stradali e miglioramento della qualità della vita urbana. Questi esempi dimostrano che, con le giuste politiche e il coinvolgimento della comunità, le Zone 30 possono diventare una componente fondamentale delle strategie di mobilità sostenibile.

Le Zone 30 rappresentano un passo avanti significativo verso una mobilità più sicura, sostenibile e inclusiva e sono pertanto un esempio tangibile di come le città possano adattarsi per affrontare le sfide del XXI secolo, creando ambienti urbani più vivibili per tutti.