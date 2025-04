Monumenti Aperti, edizione 2025: un evento sempre più inclusivo e diffuso

L’edizione 2025 di Monumenti Aperti, che si terrà dal 3 maggio al 9 novembre, saranno coinvolti oltre 800 monumenti distribuiti in 86 città e 19 regioni italiane. L’evento si conferma come una manifestazione culturale di rilievo nazionale, capace di unire scuole, volontari, amministrazioni e cittadini in un progetto comune di valorizzazione del patrimonio.

Quest’anno, l’iniziativa si arricchisce di nuove attività, coinvolgendo sempre più realtà locali e puntando su una maggiore partecipazione delle comunità. Monumenti Aperti non è solo una vetrina per i beni culturali, ma un modello di sviluppo territoriale che promuove anche l’inclusività e l’educazione.

Dal 2006, il programma riceve la Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica e, dal 2013, il patrocinio di importanti istituzioni come la Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato, nonché del Ministero della Cultura. Il riconoscimento del Premio dell’Unione Europea per il Patrimonio Culturale, ricevuto nel 2018, testimonia il grande impatto culturale e sociale di questa manifestazione. Con l’edizione 2025, Monumenti Aperti consolida la sua posizione come evento di riferimento per la promozione della cultura e della storia italiana.

Per info: Monumentiaperti