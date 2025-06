La California si ribella: Lo scontro senza precedenti tra Newsom e Trump

di Carlo Di Stanislao

“La libertà è sempre stata una questione di scelta.” – Ronald Reagan

Un’ondata di disordini sta travolgendo la California, trasformando le strade di Los Angeles e di altre città in un campo di battaglia. Al centro della tempesta, un inasprimento delle tensioni tra il governo federale di Donald Trump e lo Stato della California, guidato dal governatore democratico Gavin Newsom. La scintilla che ha acceso la miccia? Le controverse politiche migratorie di Trump, che hanno scatenato raid e deportazioni di massa, e l’immediata reazione del governatore Newsom, culminata in un’accusa senza mezzi termini: il presidente starebbe deliberatamente fomentando il caos.

L’inizio della tempesta: Raid, proteste e la Guardia Nazionale

Tutto è cominciato a Los Angeles, dove operazioni mirate dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) hanno portato all’arresto di centinaia di immigrati irregolari, scatenando un’ondata di proteste diffuse. La risposta del presidente Trump non si è fatta attendere: ha ordinato l’invio della Guardia Nazionale e persino di marines, una mossa senza precedenti che, secondo Newsom, non aveva alcuna giustificazione. “Le nostre forze di polizia locali non avevano alcun bisogno dell’esercito,” ha tuonato il governatore su X, accusando Trump di voler “provocare ulteriore caos e violenza” per un mero “spettacolo politico”.

L’invio della Guardia Nazionale senza la richiesta delle autorità locali è un atto che non si vedeva dal 1965, ai tempi delle lotte per i diritti civili. Questa decisione ha trasformato una serie di proteste in uno scontro istituzionale a tutto campo. Newsom ha annunciato pubblicamente l’intenzione di fare causa a Trump per l’uso illegittimo e destabilizzante della forza federale, sostenendo che l’intervento militare sia stata la causa, non la conseguenza, dei tumulti che dilagano per la California.

California: Un baluardo nel mirino di Trump

La California, baluardo incontrastato del Partito Democratico e con frequenti segnali di indipendentismo, è da tempo nel mirino di Trump. Lo stato rappresenta tutto ciò che il presidente osteggia: dalla sua cultura progressista e la filosofia liberale, all’apertura verso l’immigrazione. La “Mother Road” della Route 66 ha portato in California un popolo avventuroso, creando un tessuto sociale unico, permeato da gruppi etnici, politici e di opinione che rifiutano qualsiasi imposizione da Washington.

L’intervento federale è percepito da molti come un tentativo di Trump di umiliare e indebolire lo stato più potente e ricco degli Stati Uniti, uno stato che, se fosse indipendente, costituirebbe una potenza mondiale a sé stante. Le immagini che rimbalzano sui social media mostrano piazze torride e strade percorse da uomini con scudi antisommossa tra le fiamme, davanti a migliaia di giornalisti, a testimonianza di una tensione palpabile.

Musk e lo scontro tra poteri: Un nuovo capitolo

Intanto, lo scontro si arricchisce di un nuovo, inaspettato protagonista: Elon Musk. A Washington si rafforza l’ipotesi che il magnate stia “mestando nel fuoco californiano” per reclutare fedeli per il suo progetto di un nuovo partito, mirato a sottrarre voti preziosi ai repubblicani nelle prossime elezioni di “mid-term”. Quello che sembrava un “amore sviscerato” tra Trump e Musk è finito, e il presidente è furioso con il CEO di Tesla e SpaceX.

La brutalità inusuale dell’intervento delle truppe in California ha dato vita a voci, sebbene non provate, che il presidente voglia dare un avvertimento a Musk. Il timore sarebbe che l’imprenditore possa sfruttare questo fronte sociale e politico, alimentato dai tumulti contro la deportazione, per costruire una sua base elettorale all’interno del Partito Democratico. Trump ha persino intimato a Musk di “star bene attento a quel che fa”, in un tono profondamente rancoroso e aggressivo.

La Guardia Nazionale: Da garante dei diritti a strumento politico?

Storicamente, la Guardia Nazionale ha un ruolo cruciale nella difesa dei diritti civili. L’ultima volta che fu impiegata in modo massiccio, subito dopo la morte di John F. Kennedy, il suo successore Lyndon Johnson la inviò negli Stati del Sud per imporre l’integrazione e demolire l’apartheid. L’uso attuale della Guardia Nazionale in California, tuttavia, sembra essere del tutto fuori dalla sua tradizione storica e politica. Le forze di polizia locali e gli sceriffi di contea si sono a loro volta ribellati, percependo l’invasione come un affronto nazionale e sostenendo di essere perfettamente in grado di gestire la situazione.

L’attuale impiego della Guardia Nazionale, come corpo di spedizione per sostenere le norme con cui estirpare l’immigrazione illegale attraverso la deportazione di massa, solleva interrogativi profondi sulla sua strumentalizzazione a fini politici. La California, con la sua storia di controcultura e la sua innata tendenza a sfidare l’autorità centrale, si trova ora al centro di una resa dei conti che non è solo politica, ma tocca le fondamenta stesse dei diritti civili e dell’autonomia statale negli Stati Uniti.