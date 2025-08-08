Scienza

Team italiano sviluppa algoritmo per scovare giovani talenti del calcio

Un team guidato da italiani negli Stati Uniti ha sviluppato Algorithm Soccer Oracle (Asm), un algoritmo progettato per identificare giovani talenti del calcio, valutarne il potenziale e stimarne il livello massimo di carriera. Lo strumento analizza le prestazioni di un giocatore durante dieci partite, registrate in video e inviate al team di Asm. L’algoritmo esamina vari parametri statistici, come la precisione dei passaggi, i contrasti vinti e la distanza percorsa, per assegnare un punteggio a ogni atleta.

I punteggi ottenuti indicano il potenziale di ogni giocatore:

  • 0-250 punti: possibilità di arrivare in Promozione.
  • 250-500 punti: potenziale per le categorie professionistiche (Serie D e Lega Pro).
  • 500-750 punti: possibilità di giocare in Serie B o Serie A.
  • Oltre 750 punti: considerato un potenziale “grande giocatore”.

Oltre a valutare il talento, l’algoritmo fornisce ai club schede tecniche dettagliate tramite un’app, permettendo ai giovani atleti di individuare i propri punti deboli e concentrarsi su di essi durante gli allenamenti per migliorare. L’analisi di dieci partite assicura una valutazione più veritiera e completa, superando il rischio di giudizi basati su singole prestazioni eccezionali.

