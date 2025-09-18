La nave Vespucci conclude il tour mondiale: un successo di diplomazia e promozione del Made in Italy

Il tour mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci, denominato “Tour mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023-2025”, ha raggiunto risultati straordinari, come emerso dalla presentazione ufficiale a Roma. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha sottolineato che l’iniziativa ha portato l’eccellenza italiana in 33 nazioni, fungendo da ponte tra il passato e il futuro del paese.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, a testimonianza del suo valore istituzionale e della forte collaborazione tra diverse entità governative.

La nave, simbolo della Marina Militare e della Difesa, ha accolto ben 1,2 milioni di visitatori in cinque continenti.

A complemento del tour marittimo, il progetto includeva il “Villaggio Italia”, un’esposizione itinerante che ha promosso arte, design, cucina e innovazione in otto città internazionali.

Questo format si è replicato in nove città italiane con il “Villaggio IN Italia”, raccontando l’esperienza del viaggio al pubblico nazionale.

Complessivamente, il tour ha generato un ritorno economico stimato in 3,04 miliardi di euro e ha contribuito all’export con 479 milioni di euro.

Il successo è stato confermato anche sui canali social, con oltre un miliardo di visualizzazioni. L’iniziativa ha dimostrato che la sinergia tra storia, cultura e innovazione può rafforzare il “Sistema Italia” a livello globale, come sottolineato dal ministro.