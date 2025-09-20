L’omaggio del Presidente al coraggio dei soldati italiani

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commemorato la prima Giornata degli Internati Italiani nei campi di concentramento tedeschi, celebrando l’eroismo dei soldati che, dopo l’8 settembre 1943, rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò e all’esercito nazista.

Questo “No” rappresentò un atto di autentica Resistenza e amore per la patria, che si oppose al tradimento del regime fascista, ormai sottomesso ai nazisti. Questi militari, abbandonati e costretti a subire una prigionia brutale e condizioni di vita disumane, difesero l’onore dell’Italia, dimostrando un’etica e una dignità incrollabili.

Il loro sacrificio, spesso dimenticato, ha avuto un ruolo cruciale nel rafforzare le radici della democrazia italiana. Il loro coraggio non si basò su un ordine, ma su una scelta personale e consapevole, spinta dal senso del dovere e da una profonda avversione per l’orrore che si stava palesando.

Mattarella ha sottolineato l’importanza di ricordare le “resistenze senza armi”, che hanno reso fertile il terreno per la lotta armata di Liberazione. La libertà di cui godiamo oggi ha un debito immenso verso questi uomini, che hanno respinto promesse e lusinghe, scegliendo la dignità piuttosto che la libertà.

Il loro esempio, ha concluso il Presidente, è un seme di speranza e un monito per le future generazioni. La loro testimonianza di coraggio e coerenza ha gettato le basi per la rinascita dell’Italia democratica.