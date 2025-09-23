Carolina Cucinelli, tra le 50 donne più influenti della moda

Carolina Cucinelli, imprenditrice umbra e vicepresidente dell’omonima casa di moda, è stata inserita dal prestigioso magazine Women’s Wear Daily (WWD) nella classifica delle 50 donne più influenti a livello globale nei settori della moda e del commercio al dettaglio. Il riconoscimento le è stato assegnato durante il forum “Women in Power” tenutosi a New York, che celebra le figure femminili che si sono distinte per il loro contributo all’innovazione e alla creatività.

Insieme alla sorella Camilla, Carolina Cucinelli riveste un ruolo di primo piano nell’azienda fondata dal padre Brunello, contribuendo a mantenere saldi i valori di etica, artigianato e sostenibilità. Cresciute nel borgo di Solomeo, le sorelle hanno sviluppato un legame profondo con il mestiere e la filosofia del “capitalismo umanistico” che contraddistingue il brand.

Commentando il prestigioso premio, Carolina ha sottolineato come questo sia il risultato di un lavoro di squadra e ha voluto dedicarlo in particolare alle artigiane e a tutte le donne che, con la loro passione e le competenze tramandate, continuano a rappresentare il cuore della produzione. Questo riconoscimento non solo premia la sua leadership, ma rafforza anche la posizione dell’azienda come punto di riferimento a livello mondiale per un lusso che unisce bellezza, qualità e rispetto per le persone e l’ambiente.