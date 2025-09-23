Economia

Chi sono i più ricchi in Italia: classifica 2025

Gli analisti di Ener2Crowd, un’importante piattaforma di investimenti ESG, hanno stilato una nuova analisi sulla distribuzione della ricchezza in Italia, a seguito dell’incremento globale dei patrimoni dei miliardari. Dal 2015 al 2025, la ricchezza complessiva dei super-ricchi è salita del 138%, raggiungendo i 15.000 miliardi di dollari a livello globale.

In questo contesto, il numero di individui con patrimoni superiori ai 30 milioni di euro si è quintuplicato. La piattaforma ha anche stilato una classifica dei dieci italiani più ricchi,

In base alle classifiche e alle stime aggiornate per il 2025, la top 10 degli individui più ricchi in Italia è la seguente:

  1. Giovanni Ferrero (e famiglia): Il suo patrimonio si attesta intorno ai 38-41 miliardi di dollari, confermandolo saldamente al primo posto.
  2. Andrea Pignataro: Il suo patrimonio è in forte crescita, stimato tra i 34 e i 35 miliardi di dollari.
  3. Giancarlo Devasini: Il suo patrimonio è di circa 22,4 miliardi di dollari.
  4. Giorgio Armani (eredi): Il valore del suo patrimonio è di circa 11,8 miliardi di dollari, in attesa della suddivisione tra gli eredi.
  5. Paolo Ardoino: Il suo patrimonio si attesta a 9,5 miliardi di dollari.
  6. Piero Ferrari: Il suo patrimonio è di circa 9,2 miliardi di dollari.
  7. Francesco Gaetano Caltagirone: Il suo patrimonio si aggira intorno a 8,2 miliardi di dollari.
  8. Massimiliana Landini Aleotti (e famiglia): Patrimonio di 7,2 miliardi di dollari.
  9. Miuccia Prada e Patrizio Bertelli: Ognuno con un patrimonio di 6,6 miliardi di dollari.
  10. Claudio Del Vecchio (e famiglia): Patrimonio di 6,6 miliardi di dollari.

Nel 2024, la popolazione di individui con oltre un milione di dollari (HNWI) è aumentata del 2,6%, mentre la ricchezza degli ultra-HNWI (oltre 30 milioni di dollari) è cresciuta del 6,2%. Si prevede inoltre che, entro il 2048, 83,5 trilioni di dollari passeranno agli eredi delle generazioni più giovani.

L’Italia si posiziona come la prima nazione in Europa per numero di ultra-HNWI che vi soggiornano, attratti da una combinazione di politiche fiscali favorevoli, stabilità e un’eredità culturale unica, oltre che dal concetto di “lusso sostenibile”.

