EuroSkills 2025: Medaglia d’Eccellenza in robotica per il Team Italia

L’Italia ha conquistato un importante riconoscimento agli EuroSkills 2025, la più grande competizione europea per la formazione professionale rivolta agli under 25. Il Team Italia, composto dai giovani talenti Riccardo Pica e Riccardo Dallevi, ha ottenuto la prestigiosa Medaglia d’Eccellenza nella categoria “Robot Systems Integration”.

Sotto la guida dell’esperto Fabrizio Fischetti della FANUC Academy, i due concorrenti italiani hanno dimostrato una preparazione di altissimo livello. La gara, sponsorizzata da FANUC, leader mondiale nell’automazione, ha visto 13 squadre europee competere nella programmazione di una cella robotica. I partecipanti dovevano integrare un sistema di visione e sviluppare un gemello digitale utilizzando il software ROBOGUIDE.

L’Italia ha superato la media internazionale, distinguendosi in una disciplina cruciale per il futuro dell’industria. La robotica, infatti, gioca un ruolo sempre più centrale non solo nella produzione, ma anche in ambiti come l’assistenza sanitaria e i mestieri specializzati. Questo successo consolida la posizione dell’Italia nel panorama europeo delle competenze tecniche, un aspetto fondamentale in un periodo di crescente domanda di automazione e di carenza di manodopera qualificata.