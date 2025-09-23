La London Italy Run torna per la sua seconda edizione a novembre

La London Italy Run, la corsa “all’italiana” a Londra, è pronta a tornare il 23 novembre per la sua seconda edizione. L’iniziativa, promossa dal Consolato generale a Londra e dalla Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, celebra lo stile e l’energia del nostro Paese, trasformando il quartiere di Kensington & Chelsea in una festa sportiva.

Anche quest’anno, l’evento propone due percorsi: uno da 5 chilometri per gli atleti e uno da 2 chilometri, più adatto a bambini e famiglie. La gara principale partirà da Holland Park e si snoderà per le strade del quartiere prima di tornare nel parco. Qui sarà allestito il “Villaggio Italia”, un punto d’incontro vivace con stand, musica e varie sorprese, il tutto reso possibile grazie al supporto degli sponsor.

Non solo sport e divertimento: la corsa ha anche un importante fine benefico. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a GaslinInsieme, a sostegno dell’ospedale pediatrico Gaslini.

Le iscrizioni e tutte le informazioni necessarie per partecipare o contribuire all’iniziativa sono disponibili sul sito web ufficiale della corsa.