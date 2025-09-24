Regno Unito, riconoscimento dello Stato palestinese: un invito all’azione, non un ripulirsi le coscienze

Editoriale / Analisi – The Guardian

L’ondata diplomatica e il crescente isolamento di Israele arrivano tardi. Devono essere l’inizio di un rinnovato impegno.

La morte si abbatte su Gaza City. La fame dilaga nel nord di Gaza. Israele ha ormai ucciso più di 65.000 palestinesi , la maggior parte dei quali civili.

Anche le prospettive di un cessate il fuoco appaiono scarse, figuriamoci di un accordo a lungo termine. Ma annunciando formalmente domenica il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte del Regno Unito, Sir Keir Starmer ha osservato: “La speranza di una soluzione a due Stati sta svanendo, ma non possiamo lasciare che quella luce si spenga”. Anche Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento in vista del vertice delle Nazioni Unite a New York di lunedì, in un’ondata guidata dalla Francia.

Le responsabilità storiche della Gran Bretagna rendono il riconoscimento particolarmente necessario. Rimane del tutto insufficiente. Non solo il Regno Unito è stato trascinato fino a questo punto; a differenza di altri, ha condizionato l’annuncio. Il Primo Ministro ha dichiarato che ciò sarebbe avvenuto a meno che Israele non accettasse un cessate il fuoco e altre condizioni, che il governo di Benjamin Netanyahu non avrebbe mai rispettato. Così facendo, ha erroneamente presentato la statualità come una merce di scambio, invece di dichiarare chiaramente il diritto inalienabile dei palestinesi all’autodeterminazione.

Questo cambiamento diplomatico di massa è simbolico: gli Stati Uniti continueranno a bloccare la piena adesione della Palestina alle Nazioni Unite. Nella migliore delle ipotesi, questo fa parte di uno sforzo concertato per porre fine alla guerra, rilanciare le prospettive a lungo termine di uno Stato e prevenire la pulizia etnica. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha appoggiato a larga maggioranza una mozione che chiedeva una soluzione a due Stati all’inizio di questo mese.

La stima più cinica è che i governi si stiano affannando per placare la rabbia interna per la loro complicità, evitando misure più sostanziali. Israele appare ogni giorno più isolato . Mentre l’amministrazione Trump appare irremovibile, anche il sostegno pubblico negli Stati Uniti sta crollando . Un dettagliato rapporto delle Nazioni Unite ha rilevato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Eppure, solo due settimane fa, i ministri britannici hanno affermato che il Regno Unito non era giunto a tale conclusione.

Netanyahu, che definisce il riconoscimento una “ricompensa” per il terrore, suggerisce che Israele potrebbe diventare una ” super-Sparta ” autarchica e persegue una guerra senza fine. Gli israeliani vogliono che si fermi . Ma dopo le atrocità di Hamas del 7 ottobre 2023, solo il 21% crede che Israele e uno Stato palestinese possano coesistere pacificamente. I palestinesi possono riporre una fiducia limitata in una simile prospettiva dopo gli ultimi due anni, ma l’alternativa sembra essere un’ulteriore annessione ed espulsione.

La soluzione dei due stati è in terapia intensiva da anni, massacrata quotidianamente dai coloni israeliani con l’incoraggiamento ufficiale. L’attacco a Gaza e alla sua popolazione sembra progettato per seppellirla. Donald Trump, che potrebbe porre fine a questa guerra con una telefonata, ha rifiutato ai delegati palestinesi i visti necessari per partecipare all’assemblea generale. Emmanuel Macron e altri sperano ancora di convincerlo che il suo sogno di un grande accordo mediorientale da premio Nobel non può realizzarsi senza progressi per i palestinesi.

L’UE, il principale partner commerciale di Israele, ha una reale influenza. La Commissione ha finalmente sollecitato la sospensione del libero scambio , ma, ad oggi, non sono stati ancora concordati piani ancora più modesti per sospendere le sovvenzioni per la ricerca. La Gran Bretagna e gli Stati europei devono porre fine a tutti i trasferimenti di armi e alla cooperazione militare, ridurre i privilegi commerciali e perseguire la responsabilità internazionale.

Promuovere il miraggio di uno Stato palestinese senza intraprendere azioni concrete per fermare l’annientamento sarebbe crudele, codardo ed egoistico. Ma se porre fine alle uccisioni deve essere la priorità, l’obiettivo non può essere semplicemente fermare le morti palestinesi. Deve essere creare le opportunità di vita e di appartenenza a una nazione che avrebbero dovuto essere garantite da tempo.

(Fonte: othernews)