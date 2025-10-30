La “Dottrina Donroe”: ecco il piano neocoloniale di Trump per l’America Latina 

Di Ben Norton* – Economia geopolitica

L’amministrazione di Donald Trump cerca di imporre con la forza l’egemonia dell’impero statunitense in America Latina. Pur usando ipocritamente la retorica della “guerra alla droga/terrorismo”, sta rilanciando la Dottrina Monroe coloniale, che gli alti funzionari ora chiamano Dottrina Donroe.

L’amministrazione di Donald Trump sta dichiarando guerra al Venezuela , ma questa è parte di una guerra politica più ampia contro l’America Latina.

Nel primo anno del secondo mandato presidenziale di Trump, il governo degli Stati Uniti ha:

– ha ucciso decine di persone senza accuse né processo durante attacchi militari statunitensi su imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico orientale, giustiziando umili pescatori non solo del Venezuela, ma anche della Colombia e di Trinidad e Tobago ;

– ha imposto sanzioni al presidente di sinistra democraticamente eletto della Colombia, Gustavo Petro;

– colpire il Brasile con tariffe del 50% , una delle più alte al mondo, per cercare di destabilizzare il presidente di sinistra democraticamente eletto Lula da Silva;

– minacciarono di “prendere il controllo” e colonizzare con la forza il Canale di Panama , violando la sovranità della nazione centroamericana;

– ha rafforzato il blocco illegale di Cuba , durato sei decenni ; e

– hanno condotto una guerra per un cambio di regime mirata a rovesciare il governo del Venezuela e hanno ordinato alla CIA di rapire o addirittura assassinare il suo presidente Nicolás Maduro .

Sono questi i punti fermi della nuova politica del “Big Stick” di Trump, rivolta ai leader di sinistra dell’America Latina.

Per quanto riguarda le carote, Trump si è impegnato a salvare economicamente gli alleati di destra degli Stati Uniti nella regione.

Ad esempio, l’ amministrazione Trump ha offerto 40 miliardi di dollari per cercare di salvare il presidente libertario dell’Argentina Javier Milei , uno stretto alleato di Trump che ha supervisionato una grave crisi economica.

Gli obiettivi dell’impero statunitense in America Latina

Il governo degli Stati Uniti si è sempre intromesso negli affari interni dell’America Latina. Questa non è una novità.

Secondo una ricerca condotta dallo storico della Columbia University John Coatsworth, gli Stati Uniti hanno rovesciato almeno 41 governi in America Latina dal 1898 al 1994.

Negli ultimi trent’anni, Washington ha sostenuto decine di altri colpi di stato, tentativi di colpo di stato, operazioni di cambio di regime e “rivoluzioni colorate” nella regione.

Secondo i dati del Congressional Research Service, l’ esercito statunitense è intervenuto in ogni singolo paese dell’America Latina (l’unica eccezione è la Guyana francese, che è una colonia francese).

L’imperialismo statunitense è sempre stato bipartisan a Washington e ha continuato a esistere sia sotto la presidenza repubblicana che sotto quella democratica.

Tuttavia, Donald Trump ha riportato in auge la forma più palese e aggressiva di interventismo.

Nei suoi flagranti attacchi alla sovranità dell’America Latina, l’impero statunitense persegue tre obiettivi principali.

Sfruttare le risorse della regione

In primo luogo, gli Stati Uniti vogliono sfruttare le abbondanti risorse naturali dell’America Latina, tra cui petrolio e gas naturale; oro, minerali di ferro, litio, rame e altri minerali; prodotti agricoli; e acqua dolce. (Con l’aggravarsi della crisi climatica, l’acqua diventerà sempre più importante dal punto di vista geopolitico .)

Trump è stato molto esplicito nel dichiarare che vuole che le aziende statunitensi prendano il controllo delle risorse naturali della regione e ne traggano profitto.

Durante un comizio del 2023, Trump si vantò di voler “prendere il controllo” del Venezuela e “ avremmo ottenuto tutto quel petrolio ”.

Risorse dell’America Latina

L’America Latina è un tesoro di risorse naturali. Tra queste, risorse minerarie, come oro e argento, e risorse energetiche, come petrolio e gas naturale. Inoltre, la regione è ricca di risorse agricole e forestali, come il legname. Queste risorse hanno attratto le popolazioni della regione per secoli.

Risorse minerarie

Oro, argento, ferro, rame, bauxite (minerale di alluminio), stagno, piombo e nichel: tutti questi minerali sono abbondanti in America Latina. Inoltre, le miniere in tutta la regione producono gemme preziose, titanio e tungsteno. Infatti, il Sud America è tra i leader mondiali nell’estrazione di materie prime.

Interrompere le relazioni con la Cina

Il secondo obiettivo dell’impero statunitense è impedire a tutti i governi dell’America Latina di avere stretti legami con la Cina. Washington vorrebbe interrompere le relazioni regionali anche con Russia e Iran, ma la Cina è la priorità assoluta.

La Cina è già il principale partner commerciale del Sud America e gli scambi economici crescono sempre di più di anno in anno.

Gli Stati Uniti stanno conducendo una Seconda Guerra Fredda, o Guerra Fredda Due, che mira a isolare la Cina. Gli strateghi statunitensi vogliono trasformare non solo l’America Latina, ma l’intero emisfero occidentale in una “sfera di influenza” imperiale.

Non è un caso che, nel primo viaggio all’estero del Segretario di Stato di Trump, Marco Rubio, si sia recato a Panama, dove è riuscito a fare pressione sul Paese affinché si ritirasse dal progetto infrastrutturale globale della Cina , la Belt and Road Initiative (BRI).

Installare regimi di destra che mantengano bassi i salari dei lavoratori, in modo che le aziende statunitensi possano “friendshore” la produzione

Infine, il terzo obiettivo dell’impero statunitense, strettamente correlato ai primi due, è quello di rovesciare tutti i governi indipendenti di sinistra in America Latina e sostituirli con regimi di destra, gestiti da oligarchi, che servano obbedientemente gli interessi di Washington e delle multinazionali statunitensi.

Questi governi di destra attuerebbero anche politiche anti-lavoro e pro-capitale che manterrebbero bassi i salari dei lavoratori, in modo che le aziende statunitensi possano delocalizzare o “friendshore” la produzione manifatturiera dall’Asia all’America Latina, il che rappresenta una priorità fondamentale per Trump.

Gli strateghi imperialisti statunitensi riconoscono che non è realistico per gli Stati Uniti stessi reindustrializzare e ripristinare i posti di lavoro nel settore manifatturiero, soprattutto nei settori ad alta intensità di manodopera che sono inclini alla sindacalizzazione, quindi pianificano invece di sfruttare i lavoratori latinoamericani sottopagati.

Il leader libertario argentino Javier Milei è l’emblema del tipo di leader che Washington vorrebbe alla guida di ogni paese dell’America Latina. Le sue politiche neoliberiste estreme, ideate da dipendenti di lunga data della megabanca di Wall Street JPMorgan , stanno rapidamente deindustrializzando l’Argentina , trasformando la nazione sudamericana in una colonia di risorse e distruggendo qualsiasi produttore locale che possa competere con le multinazionali statunitensi.

Un altro modello per il tipo di leader che l’impero statunitense vorrebbe per governare l’intera America Latina è il presidente di destra dell’Ecuador, Daniel Noboa, che ha la doppia cittadinanza statunitense ed è figlio del più ricco oligarca del Paese. Noboa sta promuovendo misure che consentono all’esercito statunitense di riaprire le basi in Ecuador e di entrare nel Paese in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, senza la supervisione del governo locale.

Trump trasforma la dottrina coloniale Monroe nella dottrina Donroe

Donald Trump ha orgogliosamente ripreso la dottrina coloniale Monroe, una politica vecchia di 202 anni che sostanzialmente afferma che l’America Latina è il “cortile” imperiale dell’impero statunitense.

Il governo degli Stati Uniti dichiarò per la prima volta la Dottrina Monroe nel 1823, quando iniziò a espandere il suo impero territoriale sia verso ovest che verso sud.

Ad esempio, dal 1846 al 1848 gli Stati Uniti condussero una guerra coloniale di aggressione contro il Messico e ne rubarono la metà settentrionale del territorio, che divennero gli attuali stati americani di Arizona, California, Nevada, Texas, Utah e Nuovo Messico (ecco perché si chiama Nuovo Messico, perché fu strappato al ” Vecchio Messico”).

Si noti che questi territori ricchi di risorse naturali, rubati al Messico, erano delle vacche da mungere per l’impero statunitense: la California è il terzo stato degli Stati Uniti per estensione territoriale e ha la più grande economia (4,1 trilioni di dollari di PIL), mentre il Texas ha sia il secondo territorio che la seconda economia più grandi (2,7 trilioni di dollari di PIL).

Con la Dottrina Monroe originale, Washington stava inviando un messaggio agli imperi coloniali europei, avvertendoli che l’America Latina sarebbe entrata a far parte della sfera d’influenza dell’impero statunitense e che non avrebbe tollerato l’intervento europeo nella regione. Fu cinicamente presentata come una sorta di anti-imperialismo coloniale.

Oggi, la Dottrina Monroe 2.0 utilizza lo stesso tipo di impostazione cinica, solo che ora l’impero statunitense sta dicendo alla Cina che non può avere relazioni con i paesi dell’America Latina.

Infatti, il Wall Street Journal ha riferito che i funzionari dell’amministrazione Trump hanno definito casualmente la loro strategia neocoloniale come “Dottrina Donroe”.

Secondo questa dottrina neocoloniale Donroe, ha scritto il Wall Street Journal, Trump “tratta l’emisfero come un’estensione della patria statunitense, dove Washington agirà unilateralmente per sradicare i nemici percepiti. La lealtà viene premiata, e la ribellione può avere un prezzo”.

Una descrizione più diretta è stata proposta da Pete Hegseth, l’estremista autoproclamato segretario alla guerra di Trump : “prima le Americhe”.

L’amministrazione Trump ha silenziosamente ampliato il suo slogan ultranazionalista “America first” (come in “gli USA prima di tutto”) nel principio neocoloniale di “le Americhe prima di tutto”, con gli Stati Uniti al comando e al comando, o, come hanno detto i critici di sinistra in America Latina , “le Americhe per i nordamericani”.

L’idea è che il governo degli Stati Uniti controlli tutto nell’emisfero occidentale, dal Canada (che Trump vuole rendere “il 51° stato degli Stati Uniti”) e la Groenlandia (che Trump vuole colonizzare, contro la volontà della sua popolazione indigena ) nella parte più alta del Nord America, fino alla punta meridionale del Sud America, nell’Argentina governata dal fedele agente statunitense Javier Milei .

Questo è esattamente il motivo per cui Donald Trump ha scelto Marco Rubio, falco della guerra neoconservatore da sempre, come suo segretario di Stato (capo del Dipartimento di Stato) e consigliere per la sicurezza nazionale (capo del Consiglio per la sicurezza nazionale).

Rubio è solo il secondo funzionario nella storia degli Stati Uniti a ricoprire contemporaneamente entrambe le cariche, dopo il famigerato criminale di guerra Henry Kissinger.

Ex senatore della Florida, Rubio è il vero re dei golpisti (golpisti) di destra di Miami . Ha dedicato l’intera carriera a cercare di rovesciare i governi di sinistra di Cuba, Nicaragua e Venezuela.

Lo slogan neocoloniale del MAGA per l’America Latina: Monroe 2.0

Il Wall Street Journal ha descritto gli attacchi neocoloniali del governo statunitense contro l’America Latina come “la nuova guerra al terrore di Trump”.

Il giornale ha intervistato Steve Bannon, amministratore delegato della campagna presidenziale di Trump del 2016 e capo stratega del presidente degli Stati Uniti durante il suo primo mandato.

Bannon ha definito con orgoglio la politica estera neocoloniale di Trump come “Monroe 2.0”.

“Questo è molto più vendibile alla base America First rispetto a quello in Medio Oriente”, ha aggiunto Bannon, riferendosi indirettamente al genocidio in Palestina sponsorizzato dagli Stati Uniti e alle sue guerre senza sosta nell’Asia occidentale.

Il Wall Street Journal ha osservato che “‘Monroe 2.0’ è diventato un grido di battaglia popolare nell’ecosistema conservatore”.

Ciò dimostra che il movimento di estrema destra di Trump, il cosiddetto “MAGA” (Make America Great Again), non è in realtà contro la guerra o contro l’interventismo. I repubblicani del MAGA sostengono con entusiasmo l’imperialismo statunitense in America Latina. Non considerano i latinoamericani esseri umani uguali; li considerano inferiori e li trattano tutti come criminali.

Gli attacchi aggressivi contro l’America Latina non sono affatto una novità del secondo mandato di Trump.

Durante la prima amministrazione Trump, il presidente degli Stati Uniti si è volontariamente circondato di falchi neoconservatori, come il suo consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, uno degli artefici della guerra in Iraq durante l’amministrazione di George W. Bush.

Bolton ha ammesso con orgoglio in un’intervista alla CNN che la prima Casa Bianca di Trump ha tentato un colpo di Stato in Venezuela . “Come uno che ha contribuito a pianificare colpi di Stato “, si è vantato, “ci vuole molto lavoro”.

Durante quel tentativo di colpo di Stato del 2019, Bolton dichiarò “orgogliosamente” che la Dottrina Monroe era “viva e vegeta” . Nel suo libro di memorie del 2020 “The Room Where It Happened”, Bolton dichiarò che “era giunto il momento di resuscitare” la Dottrina Monroe, sostenendo che il Venezuela “rappresentava una minaccia a causa del suo legame con Cuba e delle aperture che offriva a Russia, Cina e Iran”.

Nella sua prima amministrazione, Trump nominò anche il falco neoconservatore Mike Pompeo come direttore della CIA, poi Segretario di Stato. Anche Pompeo citò la dottrina coloniale Monroe mentre supervisionava i tentativi di colpo di Stato sostenuti dagli Stati Uniti in Venezuela, Nicaragua e Cuba.

I funzionari statunitensi hanno reso chiaro come il sole il loro appoggio al colonialismo palese in America Latina.

In un servizio di Fox News dell’ottobre 2025, il senatore repubblicano Lindsey Graham, stretto alleato di Trump, e il conduttore pro-Trump Sean Hannity proposero di colonizzare il Venezuela e trasformarlo nel 51° stato degli Stati Uniti .

La nuova “guerra alla droga” di Trump è una guerra imperiale basata sulle bugie: armi di distruzione di massa 2.0

Le agenzie di spionaggio statunitensi hanno da tempo stretti legami con i narcotrafficanti dell’America Latina.

Negli anni ’80, la CIA utilizzò la droga per finanziare le sue guerre terroristiche contro i gruppi di sinistra in America Centrale. Nel suo influente libro ” Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion” , il giornalista Gary Webb documentò il ruolo dell’agenzia di spionaggio statunitense nel traffico di cocaina per finanziare gli squadroni della morte dei Contra (controrivoluzionari) che scatenarono il terrorismo contro i civili nel tentativo di rovesciare il governo socialista sandinista del Nicaragua.

Nel suo libro-bomba The Big White Lie: The Deep Cover Operation That Exposed the CIA Sabotage of the Drug War , un ex agente della Drug Enforcement Administration (DEA), Michael Levine, ha mostrato come gli agenti dell’intelligence statunitense utilizzassero la droga e i cartelli per promuovere gli interessi imperialisti di Washington in America Latina e nel resto del mondo.

Per cercare di giustificare i suoi attacchi neocoloniali all’America Latina, Donald Trump ha affermato che starebbe presumibilmente combattendo il “traffico di droga”.

Questo è completamente falso. È una menzogna che ricorda la falsa accusa dell’amministrazione George W. Bush secondo cui l’Iraq avrebbe posseduto “armi di distruzione di massa”, o armi di distruzione di massa.

Innanzitutto, non è la cocaina, ma piuttosto gli oppioidi sintetici come il fentanyl, a essere responsabili della stragrande maggioranza dei decessi correlati alla droga negli Stati Uniti.

Il Venezuela non è ancora un grande produttore di cocaina , ma non ha praticamente nulla a che fare con il fentanyl.

I giornalisti della rivista indipendente Drop Site News hanno parlato con un alto funzionario del governo statunitense e hanno riferito quanto segue (enfasi aggiunta):

Secondo quanto riferito a Drop Site da un alto funzionario statunitense direttamente a conoscenza della questione, l’intelligence statunitense ha valutato che una piccola parte del fentanyl trafficato negli Stati Uniti viene prodotto in Venezuela, nonostante le recenti affermazioni dell’amministrazione Trump.

Il funzionario ha osservato che molte delle imbarcazioni prese di mira dagli attacchi dell’amministrazione Trump non hanno nemmeno la benzina o la capacità di motore necessaria per raggiungere le acque statunitensi, smentendo drasticamente le affermazioni del Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Tale affermazione è supportata da recenti dichiarazioni del senatore Rand Paul, repubblicano del Kentucky, che ha analogamente osservato che in Venezuela non viene prodotto alcun tipo di fentanil.

Persino alcuni dei principali media occidentali, come il Financial Times (FT), hanno ammesso che la guerra di Trump contro il Venezuela non mira in realtà a fermare il flusso di droga.

“La priorità ora è forzare le dimissioni delle principali figure del governo venezuelano”, ha scritto il Financial Times. Ha aggiunto che l’amministrazione Trump sta “chiaramente minacciando che se Maduro e la sua cerchia ristretta si aggrappano al potere, gli americani potrebbero usare la forza militare mirata per catturarli o ucciderli”.

Ciò non sorprende, dato che, durante il primo mandato di Trump, Marco Rubio fece pressioni sul presidente affinché lanciasse un’invasione statunitense del Venezuela .

Oggi Rubio è la seconda persona più potente del governo degli Stati Uniti e sta supervisionando questa guerra neocoloniale.

Il FT ha chiarito che gli Stati Uniti hanno tre obiettivi principali: rovesciare il governo indipendente di sinistra del Venezuela; sfruttare le abbondanti risorse naturali del Paese; e interrompere i legami con Cina, Russia e Iran.

“In Venezuela sono in gioco le più grandi riserve petrolifere accertate del mondo e preziosi giacimenti di oro, diamanti e coltan”, ha sottolineato il quotidiano.

Il Financial Times ha citato un ricco esponente dell’opposizione venezuelana sostenuto dagli Stati Uniti, che ha rivelato: “Il piano attuale è la cattura di Nicolás Maduro. Catturarlo-ucciderlo o catturarlo-arrestarlo e farlo fuori, in un modo o nell’altro”.

Quindi l’impero statunitense ha due scenari di guerra per il Venezuela: l’opzione Panama o l’opzione Libia.

Gli Stati Uniti invasero Panama nel 1989, uccisero molti civili, rovesciarono il governo e arrestarono il leader Manuel Noriega (che, ironia della sorte, era da tempo un agente della CIA , che aveva trascorso anni a trafficare droga con il sostegno delle agenzie di spionaggio statunitensi).

Le forze NATO guidate dagli Stati Uniti hanno condotto una guerra per un cambio di regime in Libia nel 2011, uccidendo il leader anticoloniale di sinistra Muammar Gheddafi e facendo crollare lo stato. Ancora oggi, 14 anni dopo, la Libia è uno stato fallito, senza un governo centrale unificato. Durante il regime di Gheddafi, la popolazione di questa nazione ricca di petrolio godeva dei più alti standard di vita di tutta l’Africa. Ora, il paese è tormentato da una guerra civile senza fine e ospita mercati di schiavi a cielo aperto dove i rifugiati africani vengono comprati e venduti come bestiame.

Entrambi gli scenari sarebbero catastrofici per la stragrande maggioranza della popolazione media e dei lavoratori venezuelani, ma non vengono mai presi in considerazione nei piani di guerra elaborati dagli strateghi imperialisti di Washington.

Il governo degli Stati Uniti è alleato con i peggiori narcotrafficanti dell’America Latina

L’esercito statunitense ha ucciso decine di persone in attacchi contro imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico orientale tra settembre e ottobre 2025. Nessuna delle vittime è stata formalmente accusata, né tantomeno processata.

L’amministrazione Trump non ha presentato la minima prova che le persone giustiziate fossero “trafficanti di droga”.

Tra le vittime c’erano pescatori provenienti dal Venezuela, dalla Colombia e da Trinidad e Tobago .

Uno dei pochi leader della regione che ha avuto il coraggio di opporsi all’impero statunitense e di denunciare le sue esecuzioni extragiudiziali è stato il presidente colombiano Gustavo Petro, il primo leader di sinistra del Paese.

Petro si è espresso in modo particolarmente esplicito contro Trump. Nel suo discorso del 2025 all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente colombiano ha paragonato il governo degli Stati Uniti alla Germania nazista e ha definito Trump il “nuovo Hitler”.

La Colombia è storicamente il più stretto alleato degli Stati Uniti in America Latina. Il Paese è stato governato per decenni da oligarchi di destra corrotti.

Petro è il primo leader moderno del Paese a perseguire una politica estera indipendente e non allineata. A maggio ha compiuto uno storico viaggio a Pechino, dove ha firmato un accordo per l’ adesione della Colombia alla Belt and Road Initiative . Questo ha fatto infuriare i falchi cinesi a Washington.

Per punire Petro per aver resistito all’impero statunitense e aver difeso la sovranità del suo Paese, l’amministrazione Trump ha imposto sanzioni al presidente colombiano democraticamente eletto e ai suoi familiari.

In un post arrabbiato sul suo sito web Truth Social, Trump ha attaccato duramente Petro e ha ripetutamente scritto male il nome del paese , confondendo Colombia, la nazione, con Columbia, l’università statunitense.

Nella sua pubblicazione sui social media, Trump ha affermato, senza alcuna prova, che Petro sarebbe un “leader del traffico illegale di droga”.

Ciò è completamente falso e rappresenta un flagrante attacco al leader democraticamente eletto di un paese sovrano e indipendente.

Anche il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, un miliardario gestore di hedge fund di Wall Street, ha fatto eco alle menzogne ​​di Trump. Ha scritto erroneamente su Twitter che “da quando il presidente Gustavo Petro è salito al potere, la produzione di cocaina in Colombia è esplosa a tassi record”. Questa è una bugia.

Esperti indipendenti hanno dimostrato che la produzione di cocaina è diminuita sotto la presidenza Petro.

In realtà, è vero il contrario di quanto sostenuto dagli Stati Uniti: la produzione di cocaina è aumentata significativamente sotto la guida del precedente leader di destra della Colombia, Iván Duque, che era uno stretto alleato degli Stati Uniti e amico di Trump.

Durante il primo mandato di Trump, il governo ultraconservatore di Duque in Colombia ha avuto un ruolo chiave nel tentativo di colpo di stato guidato dagli Stati Uniti nel vicino Venezuela.

Il mentore politico di Duque era la figura più potente della politica colombiana, l’oligarca di destra Álvaro Uribe.

Uribe è stato presidente della Colombia dal 2002 al 2010. Durante questo periodo, l’ esercito colombiano sostenuto dagli Stati Uniti ha assassinato più di 6.400 civili innocenti e li ha fatti indossare le uniformi di gruppi socialisti rivoluzionari, sostenendo falsamente che fossero guerriglieri, in quello che è noto come il famigerato scandalo dei “falsi positivi”.

Uribe era il più stretto alleato degli Stati Uniti in America Latina. Faceva obbedientemente tutto ciò che Washington voleva.

Uribe è anche uno dei più potenti narcotrafficanti nella storia moderna dell’America Latina.

Il governo degli Stati Uniti sa da decenni che Uribe è un signore della droga, ma lo ha sempre sostenuto con gioia, perché ha sempre servito lealmente gli interessi degli Stati Uniti nella regione.

Un rapporto del 1991 della Defense Intelligence Agency (DIA) descriveva Uribe come uno dei “più importanti narcotrafficanti colombiani”, identificandolo come un “amico personale intimo di Pablo Escobar” che era “dedito alla collaborazione con il cartello [della droga] di Medellín ad alti livelli governativi”.

Ci sono una montagna di prove a sostegno di questa tesi. L’ Associated Press ha riportato nel 2018: “Mentre Álvaro Uribe, il politico più potente della Colombia, stava scalando la presidenza più di vent’anni fa, ai funzionari statunitensi è stato ripetutamente detto che il politico emergente aveva legami con i cartelli della droga del paese, secondo i cablogrammi del Dipartimento di Stato recentemente desecretati”.

Nonostante la storia ben documentata di Uribe nel traffico di droga, il governo degli Stati Uniti ha continuato a difenderlo pubblicamente fino ad oggi.

Mentre l’amministrazione Trump afferma falsamente che la sua guerra contro il Venezuela mira a fermare il flusso di droga, Rubio ha elogiato il narcotrafficante Uribe.

“La giustizia colombiana ha prevalso: l’ex presidente Uribe è stato assolto dopo anni di caccia alle streghe politica contro di lui e la sua famiglia”, ha twittato Marco Rubio il 21 ottobre, aggiungendo l’hashtag “Uribe è innocente”.

All’inizio dell’ultima guerra dell’amministrazione Trump contro il Venezuela, a luglio, Rubio aveva twittato: ” L’unico crimine dell’ex presidente colombiano Uribe è stato quello di aver combattuto e difeso instancabilmente la sua patria”.

Ciò è palesemente falso.

Oltre al lavoro di Uribe con i cartelli della droga, è noto da decenni che Uribe e la sua famiglia collaborano strettamente con gli squadroni della morte di estrema destra, che uccidono attivisti di sinistra, sindacalisti, difensori della terra e leader indigeni in Colombia, per conto di grandi aziende, proprietari terrieri e oligarchi.

In effetti, un gruppo paramilitare di estrema destra in Colombia ha utilizzato come base operativa un ranch di proprietà della famiglia Uribe .

Tutto ciò dimostra che la politica del governo degli Stati Uniti in America Latina si basa fondamentalmente su menzogne.

Per decenni gli Stati Uniti hanno sostenuto i peggiori narcotrafficanti della regione, per destabilizzare i governi indipendenti di sinistra e promuovere gli interessi delle multinazionali statunitensi.

La guerra neocoloniale di Trump contro l’America Latina non è certo una novità. Ogni presidente degli Stati Uniti ha commesso crimini imperialisti nella regione.

Tuttavia, la differenza con Trump è che lui è orgoglioso di essere un colonialista. Non lo nasconde. Non rigurgita propaganda cinica su “democrazia” e “diritti umani”.

Trump dice la parte silenziosa ad alta voce. Ha tolto la maschera all’impero americano e ne ha mostrato il vero volto: un volto orribile basato su menzogne, sfruttamento e guerra.

*Benjamin (Ben) Norton è un giornalista investigativo e analista. Ben è il fondatore e direttore di Geopolitical Economy Report. Ha vissuto e lavorato come corrispondente in America Latina per diversi anni e ora vive a Pechino, in Cina.

Fonte: other-news