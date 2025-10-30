Venezia: nasce la più grande Biblioteca di arte e architettura del mondo

È stato firmato il Protocollo d’Intesa tra numerose istituzioni veneziane per il progetto “Venezia Città Campus”.

L’accordo mira a creare una rete cooperativa per valorizzare e rendere visibile l’intero sistema bibliotecario cittadino. Hanno aderito enti cruciali come Accademia di Belle Arti Ca’ Foscari, IUAV e La Biennale di Venezia. L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle biblioteche come punto di riferimento nazionale e internazionale.

Venezia si conferma una città della conoscenza con un patrimonio librario eccezionale. Nel solo Comune si contano 128 biblioteche distribuite in 125 sedi per un totale di 6860000 volumi. Grazie a questa rete Venezia diventa la prima e più grande “biblioteca delle biblioteche”.

In particolare emerge come il polo di eccellenza mondiale per l’Architettura e le Arti: la rete dedicata a questi ambiti conta sette biblioteche e un totale di 890000 volumi. L’iniziativa si lega al Padiglione Venezia della Biennale Architettura 2025 e al suo progetto “Biblioteche” che ha celebrato il patrimonio culturale come motore di intelligenza collettiva.

Nei prossimi cinque anni la cooperazione punta a convogliare risorse finanziarie pubbliche e private con lo scopo di promuovere servizi comuni di qualità per studenti accademici e cittadini. Si intende anche valorizzare le specifiche collezioni e promuovere ricerche convegni e festival culturali in una prospettiva metropolitana.