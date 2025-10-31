I dieci migliori Hotel di Lusso in Italia secondo i “Best Luxury Hotel Awards”

L’eccellenza e l’innovazione nel settore dell’ospitalità di lusso italiana sono state celebrate dalla seconda edizione degli I Best Luxury Hotel Awards. Questo prestigioso riconoscimento, ideato da Teamwork Hospitality con il contributo di Elle Decor ed EHMA (European Hotel Managers Association) e con il patrocinio di Altagamma e Confindustria Alberghi, ha premiato dieci strutture per le loro performance eccezionali.

I vincitori sono stati selezionati per diverse categorie chiave, rappresentando il meglio che l’hotellerie di lusso italiana ha da offrire:

Best Service è stato assegnato all’Hotel Eden Roma, elogiato per un servizio empatico e autentico, mantenuto unico dalla continuità di un team che da decenni si prende cura degli ospiti.

Il Mandarin Oriental Milan ha trionfato per il Best Bar, grazie all’originalità della sua drink list e all’arte della mixology che trasforma l’esperienza del cocktail in un viaggio sensoriale.

Il Palace Merano si è affermato come Best Wellness & Spa, riconosciuto a livello internazionale per i suoi programmi esclusivi, che spaziano dal detox alla medicina estetica rigenerativa.

Il Palazzo Venart Luxury Hotel – Ristorante GLAM di Venezia ha ricevuto il premio Best Restaurant, l’unico ristorante due stelle Michelin della città, per la sua intima e esclusiva esperienza gastronomica.

Il Lefay Resort & Spa Dolomiti ha vinto il Best Sustainability Programme per il suo autentico impegno ecologico, visibile nell’architettura integrata nel paesaggio e nei sistemi energetici all’avanguardia.

Palazzo Talìa è stato premiato per il Best Design in seguito a un importante restauro che ha recuperato il valore storico e le decorazioni originali.

Villa D’Este ha ottenuto il Best Wine Collection, vantando una selezione impareggiabile di etichette, dalle rarità italiane ai grandi vini internazionali.

Aman Rosa Alpina ha conquistato il Best New Opening, trasformando una tradizionale baita alpina in un’icona contemporanea di design raffinato.

Giacomo Battafarano dell’Hotel De Russie è stato nominato Best General Manager per la sua leadership con visione, che pone l’ospite al centro.

Infine, Casa Angelina si è distinta per la Best Breakfast, un buffet che celebra la Costiera Amalfitana con specialità e prodotti freschi artigianali.