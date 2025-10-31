Trenitalia: Frecciarossa conquista l’Europa

Trenitalia, con il suo Frecciarossa 1000 come fiore all’occhiello del made in Italy ferroviario, prosegue l’espansione in Europa, dopo i successi già conseguiti in Francia e Spagna.
L’Amministratore Delegato Giampiero Strisciuglio ha illustrato i piani europei:
Milano-Monaco: il nuovo collegamento internazionale partirà entro il primo trimestre 2027. Successivamente, la tratta si estenderà verso sud, collegando anche Roma e Napoli, e in Germania fino a Berlino.
Parigi-Londra: è l’obiettivo ambizioso del Gruppo FS. Trenitalia mira a percorrere questa tratta con il Frecciarossa entro il 2029.
L’espansione internazionale è accompagnata da un forte impegno nell’ammodernamento della flotta, che coniuga eccellenza tecnologica e sostenibilità con un servizio di alta qualità.
Per quanto riguarda il trasporto Regionale, l’AD ha annunciato un piano di rinnovamento massiccio: entro il 2027, 1000 treni su 1300 saranno nuovi (oltre l’80% della flotta).
Questo permetterà di abbassare l’età media dei convogli regionali a soli 10 anni, ben al di sotto della soglia europea di 20 anni. Anche i treni Intercity sono oggetto di ammodernamento per aumentarne sostenibilità e comfort.