Grammatica: 7 italiani su 10 commettono errori clamorosi

Un’indagine di Libreriamo evidenzia che quasi sette italiani su dieci riscontrano serie difficoltà con la grammatica commettendo errori frequenti sia nello scritto che nel parlato.

Uno scenario preoccupante in gran parte imputato all’abuso di internet, all’introduzione di neologismi e anglicismi che stanno impoverendo la padronanza dell’italiano.

Tra gli errori più diffusi si annovera l’uso inappropriato dell’apostrofo in particolare con la forma “qual è” che va scritta senza e il mancato o scorretto impiego del congiuntivo creando formulazioni grammaticalmente errate.

Si riscontra inoltre una notevole confusione nell’uso dei pronomi come la distinzione tra “gli” e “le” e problemi evidenti nella corretta coniugazione e scelta dei tempi verbali.

Per arginare questo declino gli esperti suggeriscono un approccio multifattoriale che include la necessità di leggere regolarmente e di riprendere l’abitudine di scrivere a mano. Mentre per familiarizzare con le regole della lingua viene suggerito inoltre di limitare l’uso dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale e introdurre nuovi strumenti come ad esempio il libro-gioco “501 quiz sulla lingua italiana” per riscoprire e consolidare le regole in modo stimolante salvaguardare la lingua italiana. Il tutelare la lingua si rivela fondamentale per preservare il senso di identità e comunità un valore da difendere attraverso una pratica costante.