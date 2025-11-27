La saga di Epstein svela la morsa di ferro di Israele sul potere degli Stati Uniti

Di Soumaya Ghannoushi* – Middle East Eye

Le fughe di notizie mostrano come una rete di influenza straniera governi la nazione più potente del mondo attraverso la seduzione, la dipendenza e la cattura.

Le fughe di notizie su Epstein hanno riaperto una porta che molti a Washington speravano rimanesse sigillata. Non la porta del gossip – anche se i media si accontentano di sommergere l’opinione pubblica – ma la porta che conduce ai meccanismi del potere americano.

Queste fughe di notizie non rivelano solo la caduta del finanziere caduto in disgrazia Jeffrey Epstein. Smascherano un triangolo scellerato di denaro, politica e sesso, il cui filo conduttore conduce a una rete di influenza straniera che ha imparato a governare la nazione più potente del mondo attraverso la seduzione, la dipendenza e la cattura.

Questa non è una teoria del complotto. Non è un’illusione antisemita . È ciò che dimostrano i documenti, e ciò che il comportamento di Washington conferma. Ed è ciò che i dossier Epstein illuminano con violenta chiarezza.

Dimostrano, in primo luogo, che Epstein non è mai stato semplicemente un brillante impostore che è passato dall’essere un oscuro insegnante di matematica a un’élite benestante. Era una facciata, il volto sociale di un apparato di intelligence progettato per corrompere, compromettere e controllare.

La sua rete non era casuale. La sua confidente più stretta, Ghislaine Maxwell, era la figlia di Robert Maxwell , da tempo ritenuto aver collaborato a stretto contatto con l’intelligence israeliana . I suoi investimenti confluirono in imprese guidate da Ehud Barak , l’ex primo ministro israeliano che lo visitò ripetutamente, anche dopo la condanna di Epstein per aver procurato una bambina alla prostituzione. Barak era a capo di Carbyne , un’azienda israeliana di sicurezza tecnologica in cui Epstein investiva segretamente.

Le indagini di Drop Site rendono il quadro ancora più chiaro. Epstein non era solo socialmente vicino all’intelligence israeliana; era anche operativamente utile. I reportage dell’agenzia di stampa mostrano che la sua casa di Manhattan ha ospitato per lunghi periodi l’alto ufficiale dell’intelligence israeliana Yoni Koren .

Rivela inoltre che Epstein ha contribuito a mediare un accordo di sicurezza tra Israele e Mongolia, ha cercato di stabilire un canale di comunicazione con la Russia durante la guerra in Siria e ha facilitato un accordo di sicurezza tra Israele e Costa d’Avorio. Non si è trattato di favori sociali. Si trattava di servizi a livello statale.

Vizio senza conseguenze

Le fughe di notizie mettono a nudo anche qualcosa di ancora più oscuro: la mentalità delle élite americane che si muovevano nel mondo di Epstein. Gli impegni e le email rivelano uomini che lo trattavano non come un pericolo, né tantomeno come un paria, ma come un pari, un guardiano, una calamita.

Lo cercavano, dalle sale riunioni del Texas ai palazzi degli Emirati , perché si trovava al crocevia tra ricchezza, intelligenza e indulgenza d’élite. Essere notati da lui significava essere notati dalla rete che lo sosteneva. Compiacergli significava essere invitati in un mondo in cui le conseguenze svanivano.

Epstein divenne il volto pubblico di una silenziosa e tentacolare piovra dell’intelligence. Le élite non si imbatterono nella sua orbita per caso; la inseguirono. Riconobbero che poteva offrire ciò che nemmeno la presidenza poteva offrire: immunità, accesso, indulgenza e il patrocinio di una lobby straniera che aveva perfezionato l’arte di conquistare le nazioni assecondando gli appetiti dei loro governanti.

Ed è stato proprio questo marciume morale, questa fame elitaria di vizi senza conseguenze, a renderli facili da controllare.

Un uomo compromesso è un uomo gestibile. Un uomo colpevole è un uomo obbediente. Un uomo terrorizzato dall’essere scoperto non può dire di no.

Il mondo di Epstein – l’isola, gli appartamenti, i voli – divenne una fabbrica di potere, un catalogo di debolezze, un mercato di ricatti. Ma Epstein era solo uno strumento, un tentacolo.

C’era anche il braccio armato: l’American Israel Public Affairs Committee (Aipac). Se Epstein era lo strumento di influenza occulto, psicologico e compromettente, l’Aipac era quello pubblico, finanziario e legislativo. Uno catturava l’élite attraverso i suoi appetiti; l’altro catturava il Congresso attraverso il denaro. Uno seduceva; l’altro comprava. Insieme, formavano l’ombra e la superficie della stessa struttura.

Solo nel 2024, l’Aipac ha investito oltre 53 milioni di dollari nelle elezioni americane, sostenendo 361 candidati di entrambi i partiti. Non si trattava di donazioni; erano acquisizioni strategiche, valvole di sfogo per la conformità, segnali di chi era protetto e chi poteva essere distrutto.

Montaggio a pressione

Eppure qualcosa sta cambiando nel panorama politico americano. L’aura di inevitabilità della lobby si sta incrinando. Il suo potere, ancora immenso, sta iniziando a sfociare in una situazione di eccessiva tensione.

Le visite congressuali annuali dell’Aipac stanno crollando. Nel 2023, vi hanno partecipato in totale 24 democratici al primo mandato. Quest’anno, solo 11 su 33 hanno partecipato, con sette che si sono ritirati all’ultimo minuto dopo aver prenotato i voli. Persino il deputato Hakeem Jeffries, un tempo un assiduo frequentatore, non ha partecipato.

Anche altri rappresentanti si stanno tirando indietro: il deputato del Massachusetts Seth Moulton ha restituito le donazioni legate all’Aipac, mentre Morgan McGarvey, Valerie Foushee e Deborah Ross hanno annunciato che non accetteranno più fondi dal gruppo.

Gli elettori, soprattutto i giovani e i gruppi di orientamento democratico, stanno respingendo i candidati sostenuti da gruppi di pressione filo-israeliani. I sondaggi dell’Arab American Institute mostrano che tali appoggi hanno ora più probabilità di costare voti che di procurarseli.

La pressione cresce da ogni direzione. Conduttori e intervistatori ora sfidano i politici in diretta, minando la vecchia aura di intoccabilità. Lo si può vedere nel senatore Cory Booker che si agita quando gli viene chiesto se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sia un criminale di guerra; nel governatore della California Gavin Newsom che ripete “interessante” quando viene affrontato l’argomento dell’Aipac; e nel governatore della Pennsylvania Josh Shapiro che viene incalzato sulla questione se la lobby distorca la politica americana.

Anche repubblicani come Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene e Thomas Massie ora attaccano apertamente la lobby, segno che l’aura un tempo intoccabile dell’Aipac sta evaporando.

Come ha affermato un commentatore ebreo progressista : “Non temono l’Aipac. Temono di essere associati all’Aipac. Le regole politiche dell’ultimo mezzo secolo stanno cambiando sotto i nostri occhi”.

L’Aipac ha risposto a tutto questo con un video difensivo in cui insiste sul fatto di essere “finanziata dagli americani” . Questa non è una dimostrazione di fiducia. È un segnale di panico.

Una lobby che un tempo ispirava timore è diventata un peso. Un simbolo di forza è diventato un segno di debolezza. Il vento sta cambiando.

Democrazia performativa

Ma è qui che sta il paradosso: la legittimità interna della lobby filo-israeliana potrebbe crollare, eppure la sua presa sulla politica estera rimane intatta. L’influenza non scompare semplicemente perché diventa impopolare. Il potere permane nelle istituzioni molto tempo dopo che l’opinione pubblica lo ha respinto.

L’opinione pubblica può cambiare rapidamente; i meccanismi no. E così, anche se i politici democratici prendono le distanze – mentre i candidati rifiutano le donazioni e gli elettori si ribellano – la politica estera statunitense rimane piegata alle priorità israeliane.

Esternamente, le conseguenze restano catastrofiche. Le decisioni di Washington in Iraq , Libano, Gaza e Iran non hanno favorito gli interessi americani, ma il calcolo strategico di Israele, spesso a un costo esorbitante per gli Stati Uniti.

Nessun impero nella storia ha subordinato la sua grande strategia alle ansie di uno stato molto più piccolo, tranne un impero le cui élite sono compromesse, corrotte e controllate.

Internamente, la democrazia è in declino. Le elezioni sono aste. I rappresentanti sono risorse. L’opinione pubblica è plasmata da ecosistemi mediatici finanziati dalle stesse reti che finanziano le carriere politiche.

La “democrazia” è diventata una messa in scena di una classe politica la cui vita privata la rende permanentemente vulnerabile.

Questo è il vero significato delle fughe di notizie su Epstein: non smascherano un singolo predatore, ma un sistema costruito su decadenza morale, influenza straniera, ingegneria dell’intelligence e complicità delle élite. Epstein non era un’anomalia. Era il modello.

Trump ne rimane l’esempio più lampante: un uomo che si è avvolto nel patriottismo mentre era ancorato all’influenza straniera e alla rovina morale. Il suo movimento “America First” era solo un’opera teatrale. La verità è sempre stata: Israele prima di tutto.

E così gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una domanda che non può più essere sepolta: chi governa il Paese: i suoi funzionari eletti o la rete straniera che possiede i loro segreti, finanzia le loro campagne elettorali e sfrutta la loro corruzione?

Come può una nazione rivendicare la propria sovranità quando i suoi leader sono così facilmente compromessi? Come può una repubblica rivendicare la propria legittimità quando le sue élite sono così facilmente comprabili?

Come può una superpotenza guidare il mondo quando non è nemmeno in grado di governare se stessa? Quando mai gli Stati Uniti insistono – non con slogan, ma con i fatti – che il loro governo appartiene al loro popolo, non a Tel Aviv?

*Soumaya Ghannoushi è una scrittrice britannico-tunisina ed esperta di politica mediorientale. I suoi articoli giornalistici sono apparsi su The Guardian, The Independent, Corriere della Sera, aljazeera.net e Al Quds.

