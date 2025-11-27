Torna il Mercatino di Natale di Bolzano: il più grande d’Italia

Dal 28 novembre riapre il più grande e famoso mercatino di Natale. Fino al 6 gennaio oltre centro casette incanteranno la storica piazza Walther.

I mercatini di Natale rappresentano una delle attrazioni più attese del periodo festivo, ideali sia per chi cerca regali unici e artigianali sia per gli amanti delle specialità gastronomiche invernali. Il più grande e famoso mercatino di Natale d’Italia si tiene a Bolzano, in Alto Adige, un’esperienza magica grazie alle luci, alla musica e al profumo di vin brulè.

Situato nella storica e suggestiva Piazza Walther, dominata dal Duomo, il mercatino ospita quest’anno più di 100 casette in legno. L’offerta è ricca di prodotti artigianali, in particolare oggetti in legno eleganti, palline di Natale in vetro soffiato dipinte a mano, articoli in pelle e capi di abbigliamento caldi.

Per quanto riguarda la gastronomia, il mercatino di Bolzano è un paradiso per gli amanti dei sapori sudtirolesi: si possono gustare bretzel giganti, Krapfen ripieni, Leberkäse, ottimo Speck e, naturalmente, bevande calde come il Glühwein.

Oltre al mercatino, Bolzano offre altre attività natalizie come la moderna funivia del Renon per godere di una vista panoramica sulle Dolomiti innevate e i suggestivi concerti a lume di candela organizzati nel Castello di Mareccio.

Per info: mercatinodinatalebz