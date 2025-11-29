Approvato il Ddl “Tutela agroalimentare”: più trasparenza e sicurezza

Il Senato ha approvato in prima lettura il Disegno di Legge “Tutela Agroalimentare” con 80 voti favorevoli e nessun contrario, un risultato che il Ministro Francesco Lollobrigida ha definito un “passo avanti” per la tutela del Made in Italy agroalimentare e della salute dei cittadini.

Il testo legislativo, composto da 15 articoli e voluto in collaborazione con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, è mirato a garantire maggiore trasparenza, sicurezza e tracciabilità lungo tutta la filiera.

Per rafforzare la deterrenza, il Ddl introduce due nuovi reati nel Codice Penale:

Frode alimentare: per chi commercializza alimenti non genuini o provenienti da luoghi diversi da quelli dichiarati, punibile con la reclusione da 2 mesi a 1 anno.

Commercio con segni mendaci: per chi usa segni distintivi fuorvianti su qualità o quantità, punibile con reclusione da 3 a 18 mesi.

Vengono inoltre introdotte tre nuove aggravanti: l’Agropirateria (attività organizzata e continuativa), la Quantità (rilevante) e il reato di Biologico (prodotti non biologici venduti come tali), che aumentano la pena fino a un terzo.

Le sanzioni per la contraffazione delle Indicazioni Geografiche e DOP vengono inasprite, con la reclusione che passa da 1 a 4 anni e multe fino a 50.000 euro. Viene anche prevista la confisca obbligatoria dei beni e dei prodotti illeciti.

Una novità di rilievo è l’obbligo di distribuire i prodotti sequestrati ma commestibili a enti caritatevoli per destinarli a persone bisognose o animali abbandonati.

Viene istituita la “Cabina di regia per i controlli amministrativi” per migliorare l’efficienza ispettiva e eliminare le duplicazioni.

Il Ddl introduce misure specifiche, tra cui il divieto di usare in modo improprio il termine “latte” e “prodotti lattiero-caseari” per prodotti vegetali senza la corretta denominazione, con sanzioni salate. Infine, è previsto un piano straordinario per la filiera bufalina, con controlli a campione e una piattaforma informatizzata per la tracciabilità del latte, oltre a una riforma organica del sistema sanzionatorio per il settore della pesca.