Il contributo dimenticato: primo censimento dei brevetti femminili in Italia

Una ricerca di Marco Martinez (Università di Pisa), pubblicata su Business History, ha censito per la prima volta i 1.878 brevetti depositati da donne in Italia tra l’Unità e la Seconda Guerra Mondiale.

Questa cifra rappresenta solo lo 0,7% del totale dei brevetti (oltre 330.000) registrati nel periodo, evidenziando una storica e profonda sottorappresentazione femminile nell’innovazione.

La pioniera fu Rosa Predavalle di Genova che, nel 1861, ottenne il primo brevetto italiano per l’Armonitone, un “pianoforte con sordino” pensato per l’uso domestico.

Fino agli anni Venti, la crescita dei brevetti femminili era in linea con quella maschile, subendo una battuta d’arresto con l’avvento del Fascismo e il conseguente rilegamento delle donne alla sfera domestica.

Le invenzioni femminili spaziavano in tutti i settori, dalla meccanica e i trasporti (es. il cuscinetto a rulli per treni di Francesca Cremonesi) agli armamenti (tenda da campo di Francesca Giuseppa Sillani).

Un focus particolare era sulle innovazioni per la casa e l’industria tessile, come utensili domestici e dispositivi per la filatura e il cucito.

Geograficamente, le inventrici erano concentrate nel Triangolo Industriale (Milano, Torino, Genova), oltre a Roma e Napoli, ma si distinguevano anche centri come Pisa e Firenze (Toscana) legati al settore serico.

Esempi toscani includono il sugo al magro (innovazione alimentare) brevettato da Carolina Cappelletto e la tombola per ciechi di Adelaide Marchi (sensibilità sociale e inclusione).

Martinez definisce queste donne “imprenditrici della creatività” che sfidarono barriere legali e culturali.

Nonostante il censimento storico, la discriminazione persiste: oggi, in Europa, solo il 16% dei brevetti porta il nome di una donna.

La ricerca restituisce visibilità a una storia fondamentale, dimostrando come le donne contribuirono significativamente allo sviluppo tecnologico del Paese nonostante i forti ostacoli sociali.