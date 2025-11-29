La nuova zona di morte: i confini di Gaza dopo il “cessate il fuoco” 

Di Ramzy Baroud* – CounterPunch

Il cosiddetto cessate il fuoco di Gaza non è stato una vera e propria cessazione delle ostilità, bensì una svolta strategica e cinica nel genocidio israeliano e nella continua campagna di distruzione.

A partire dal 10 ottobre, primo giorno dell’annunciato cessate il fuoco, Israele ha cambiato tattica: passando dai bombardamenti aerei indiscriminati alla demolizione pianificata e pianificata di case e infrastrutture vitali. Immagini satellitari, corroborate da notizie provenienti dai media e da fonti terrestri quasi ogni ora, hanno confermato questo cambiamento metodico.

Mentre le forze di combattimento diretto apparentemente si ritiravano nell’adiacente regione della “cintura di Gaza”, una nuova avanguardia di soldati israeliani avanzò nell’area a est della cosiddetta Linea Gialla, per smantellare sistematicamente qualsiasi parvenza di vita, radicamento e civiltà rimasta in piedi dopo il genocidio israeliano. Tra il 10 ottobre e il 2 novembre, Israele demolì 1.500 edifici, utilizzando le sue unità specializzate di ingegneria militare.

L’accordo di cessate il fuoco divise Gaza in due metà: una a ovest della Linea Gialla, dove furono confinati i sopravvissuti al genocidio israeliano, e una più grande, a est della linea, dove l’esercito israeliano mantenne una presenza militare attiva e continuò a operare impunemente.

Se Israele avesse davvero l’intenzione di evacuare l’area dopo la seconda fase concordata del cessate il fuoco, non starebbe perseguendo attivamente la distruzione sistematica e strutturale di questa regione già devastata. Chiaramente, le motivazioni di Israele sono molto più insidiose, incentrate sul rendere la regione perennemente inabitabile.

Oltre a radere al suolo le infrastrutture, Israele sta anche conducendo una continua campagna di attacchi aerei e navali, prendendo di mira senza sosta Rafah e Khan Yunis nel sud. Successivamente, e con maggiore intensità, Israele ha iniziato a sferrare attacchi anche in aree che, in teoria, avrebbero dovuto essere sotto il controllo degli abitanti di Gaza.

Secondo il Ministero della Salute palestinese a Gaza, dall’inizio del cosiddetto cessate il fuoco sono stati uccisi 260 palestinesi e 632 sono rimasti feriti.

In pratica, questo cessate il fuoco equivale a una tregua unilaterale, in cui Israele può condurre una guerra implacabile e di basso livello contro Gaza, mentre ai palestinesi viene sistematicamente negato il diritto di rispondere o difendersi. Gaza è quindi condannata a rivivere lo stesso tragico ciclo di storia violenta: una regione indifesa e impoverita, intrappolata sotto lo stivale dei calcoli militari israeliani, che operano costantemente al di fuori della periferia del diritto internazionale.

Prima dell’insediamento di Israele sulle rovine della Palestina storica nel 1948, la demarcazione dei confini di Gaza non era guidata da calcoli militari. La regione di Gaza, una delle civiltà più antiche del mondo, è sempre stata perfettamente integrata in uno spazio geografico socio-economico più ampio.

Prima che gli inglesi lo chiamassero Distretto di Gaza (1920-1948), gli ottomani lo consideravano un sottodistretto (Kaza) all’interno del più ampio Mutasarrifato di Gerusalemme , il Distretto Indipendente di Gerusalemme.

Ma anche la designazione britannica di Gaza non la isolò dal resto della geografia palestinese, poiché i confini del nuovo distretto raggiungevano Al-Majdal (l’odierna Ashkelon) a nord, Bir al-Saba’ (Beersheba) a est e la linea di Rafah al confine con l’Egitto.

In seguito agli accordi di armistizio del 1949 , che codificarono i confini post-Nakba, il tormento collettivo di Gaza, illustrato dalla riduzione dei suoi confini, iniziò sul serio. L’ampio Distretto di Gaza fu brutalmente ridotto alla Striscia di Gaza, appena l’1,3% della superficie complessiva della Palestina storica. La sua popolazione, a causa della Nakba, era cresciuta in modo esponenziale con oltre 200.000 rifugiati disperati che, insieme a diverse generazioni di loro discendenti, sono rimasti intrappolati e confinati in questa piccola striscia di terra per oltre 77 anni.

Quando Israele occupò Gaza in modo permanente nel giugno del 1967, le linee che la separavano dal resto della geografia palestinese e araba divennero parte integrante e permanente di Gaza stessa. Subito dopo l’occupazione della Striscia, Israele iniziò a limitare ulteriormente la circolazione dei palestinesi, sezionando Gaza in diverse regioni. L’estensione e la posizione di queste linee interne furono in gran parte determinate da due motivi fondamentali: frammentare la società palestinese per garantirne la sottomissione e creare “zone cuscinetto” militari attorno agli accampamenti militari israeliani e agli insediamenti illegali.

Tra il 1967 e il cosiddetto “disimpegno” di Israele da Gaza, Israele aveva costruito 21 insediamenti illegali e numerosi corridoi militari e posti di blocco, dividendo di fatto la Striscia e confiscando quasi il 40 percento del suo territorio.

Dopo il ridispiegamento, Israele ha mantenuto il controllo assoluto e unilaterale sui confini di Gaza, sull’accesso al mare, sullo spazio aereo e persino sul registro della popolazione. Inoltre, Israele ha creato un altro confine interno a Gaza, una ” zona cuscinetto ” fortemente fortificata che si snoda attraverso i confini settentrionali e orientali. Questa nuova area ha visto l’uccisione a sangue freddo di centinaia di manifestanti disarmati e il ferimento di migliaia di persone che hanno osato avvicinarsi a quella che è stata spesso definita la “zona di uccisione”.

Persino il mare di Gaza era di fatto fuorilegge. I pescatori erano confinati in modo disumano in spazi ristretti, a volte inferiori alle tre miglia nautiche, mentre allo stesso tempo erano circondati dalla marina israeliana, che sparava regolarmente ai pescatori, affondava imbarcazioni e arrestava gli equipaggi a suo piacimento.

La nuova Linea Gialla di Gaza non è che l’ultima e più eclatante demarcazione militare di una lunga e crudele storia di linee volte a rendere impossibile la vita dei palestinesi. La linea attuale, tuttavia, è peggiore di qualsiasi altra precedente, poiché soffoca completamente la popolazione sfollata in un’area completamente distrutta, senza ospedali funzionanti e con solo pochi aiuti salvavita.

Per i palestinesi, che da generazioni lottano contro la reclusione e la frammentazione, questa nuova situazione rappresenta il culmine intollerabile e inevitabile della loro prolungata espropriazione multigenerazionale.

Se Israele crede di poter imporre la nuova demarcazione di Gaza come un nuovo status quo, i prossimi mesi dimostreranno che questa convinzione è profondamente sbagliata. Tel Aviv ha semplicemente ricreato una versione molto peggiore e intrinsecamente instabile della violenta realtà che esisteva prima del 7 ottobre e del genocidio. Anche chi non conosce appieno la profonda e dolorosa storia di Gaza deve rendersi conto che mantenere la Linea Gialla di Gaza non è altro che una pericolosa e sanguinosa illusione.

*Ramzy Baroud è giornalista, autore e direttore di The Palestine Chronicle. È autore di sei libri. Il suo prossimo libro, ” Before the Flood “, sarà pubblicato da Seven Stories Press. Tra i suoi altri libri figurano “Our Vision for Liberation”, “My Father was a Freedom Fighter” e “The Last Earth”. Baroud è ricercatore senior non residente presso il Center for Islam and Global Affairs (CIGA).

Fonte: other-news.info