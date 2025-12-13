Diritti divini degli esseri umani

Di Ramesh Jaura* – rjaura.substack.com

I nostri articoli essenziali per tutti i giorni.

La Giornata dei Diritti Umani è arrivata con una strana, quasi stridente doppia esposizione. Nelle sale conferenze delle Nazioni Unite e sui social ufficiali, il linguaggio è familiare: dignità, uguaglianza, universalità. Fuori da quelle sale, il mondo sembra più duro: filmati di guerra come routine, la fame come sfondo, le prigioni si riempiono di critici, i confini si inaspriscono trasformandosi in muri morali. L’espressione “diritti umani” viaggia ancora in tutto il mondo. La domanda è se il mondo la tratti ancora come una promessa vincolante o come uno slogan decorativo.

Il tema delle Nazioni Unite di quest’anno – ” I diritti umani, la nostra essenza quotidiana ” – è di una chiarezza quasi disarmante. Eppure, nell’attuale clima geopolitico, suona come un’etichetta di avvertimento. I diritti non sono ornamenti per tempi di pace. Sono le condizioni minime che rendono possibile la vita ordinaria: poter parlare senza sparire, poter pregare – o no – senza timore, essere giudicati dalla legge anziché dal capriccio, crescere i figli senza calcolare il rischio di un attacco aereo o del prossimo bussare alla porta.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres , non sembra celebrativo nel suo messaggio per la Giornata dei Diritti Umani. Sembra allarmato. Lo spazio civico si sta riducendo, afferma. Le istituzioni che dovrebbero proteggere le persone vengono indebolite. I diritti vengono messi da parte in nome del “profitto o del potere”. Se c’è una frase che cattura lo spirito della celebrazione di quest’anno, potrebbe essere questa: diritti messi da parte, non per caso, ma intenzionalmente .

Ed è per questo che una domanda diretta, persino scomoda, ha iniziato a emergere nelle conversazioni private tra diplomatici, attivisti e giornalisti: il 10 dicembre dovrebbe essere celebrato meno come una festa e più come un giorno di lutto? Non come una sconfitta. Non come un dolore performativo. Ma come un sobrio riconoscimento del fatto che una normale commemorazione può suonare vuota quando le morti civili aumentano, quando i prigionieri di coscienza proliferano, quando le “norme internazionali” sono trattate come facoltative.

Un giorno di lutto non sostituirebbe la Giornata dei Diritti Umani. Direbbe la verità al riguardo. Commemoriamo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani , la promessa del 1948 secondo cui il mondo, emergendo dalle macerie del fascismo e della guerra mondiale, non avrebbe mai più permesso ai governi di privare le persone della loro fondamentale umanità. La Giornata dei Diritti Umani esiste perché il mondo ha imparato, nel sangue, cosa succede quando i diritti vengono trattati come privilegi e alcune vite vengono definite meno degne di altre. Il problema è che il mondo sembra stia reimparando quelle lezioni ora, in tempo reale.

La promessa fatta nel 1948 era strategica

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata il 10 dicembre 1948, non è mai stata concepita come una sorta di poetico sfondo. È stata un tentativo di gettare cemento attorno alle fondamenta della civiltà. Ha offerto un fondamento morale sotto il quale nessun governo avrebbe più dovuto spingere gli esseri umani. Non era un trattato, ma ne è diventato il modello: i patti, i tribunali, il linguaggio costituzionale, i movimenti civici, il vocabolario quotidiano della dignità utilizzato dalle persone che si oppongono agli abusi.

La mossa radicale della Dichiarazione – ancora radicale in molti luoghi – è la più semplice: i diritti sono intrinseci. Non derivano dai governanti. Non sono doni. Non sono condizionati dall’essere disponibili, obbedienti o in una posizione comoda. La geopolitica autoritaria, al contrario, parte dal presupposto opposto: che le persone siano strumenti: lavoro da sfruttare, popolazioni da gestire, oppositori da schiacciare, minoranze da usare come capri espiatori, rifugiati da scambiare come merce di scambio.

Se volete capire perché i diritti umani sono importanti nel 2025, cominciate da qui. I diritti sono la risposta più ambiziosa al mondo alla più antica tentazione politica: trattare gli esseri umani come oggetti sacrificabili.

La guerra è tornata a essere il principio organizzativo della politica mondiale, e i diritti sono ciò che distrugge per primo

Quando Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani , definisce i diritti umani una “bussola in tempi turbolenti”, non sta usando parole retoriche. Una bussola non ferma la tempesta; impedisce di sbattere dritto contro gli scogli.

La tempesta è evidente. I conflitti si sono moltiplicati e hanno metastatizzato; il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha parlato di circa 120 conflitti in tutto il mondo. La violenza che un tempo avrebbe sconvolto l’opinione pubblica mondiale ora compete con altre tragedie per attirare l’attenzione. La gamma emotiva del mondo sembra esaurita.

E il costo umano misurabile è aumentato vertiginosamente. I dati delle Nazioni Unite sulle vittime di conflitti armati mostrano un forte aumento delle uccisioni, con 48.384 persone uccise nel 2024, la maggior parte delle quali civili. Dietro a questo numero ci sono famiglie che non saranno mai più “complete”: bambini che cresceranno con una sola fotografia e un’assenza, genitori che non smetteranno mai di ascoltare una voce che non tornerà. I dati delle Nazioni Unite mostrano anche un’impennata della violenza contro donne e bambini nei conflitti armati nel periodo 2023-2024, con un’ampia percentuale di morti registrate concentrata a Gaza.

La guerra non è solo un problema sul campo di battaglia. È un fallimento dei diritti umani che si diffonde. Si riflette nei prezzi dei generi alimentari, nei costi del carburante, nell’estremismo politico, nell’incitamento all’odio, nella militarizzazione delle forze di polizia e negli sfollamenti di massa. Corrode le norme. Ciò che inizia come brutalità “eccezionale” in un teatro di guerra diventa un precedente altrove.

Questo è ciò che rende la tesi dei diritti umani più che morale. È anche pratica. In un mondo di potenze in competizione e alleanze fragili, i diritti non sono una distrazione dalla sicurezza. Sono parte del sistema di sicurezza. Sono le regole che impediscono ai potenti di trasformare i deboli in merce di scambio.

Lo spostamento è prodotto dal crollo dei diritti

Se la guerra è il titolo, lo sfollamento è la coda lunga. È la mappa silenziosa dei diritti che falliscono: le persone votano con i piedi perché non riescono a sopravvivere a casa.

L’UNHCR ha riferito che, entro la fine di giugno 2025, 117,3 milioni di persone erano costrette a sfollare a causa di persecuzioni, conflitti, violenze o violazioni dei diritti umani. Più avanti nel 2025, l’UNHCR ha osservato che la cifra aveva raggiunto i 122,1 milioni entro la fine di aprile. Sono numeri così grandi che rischiano di diventare astratti. Ma ognuno di noi è una persona che trasporta documenti in un sacchetto di plastica, un bambino la cui istruzione è stata interrotta, una famiglia che cerca di diventare abbastanza “invisibile” da superare in sicurezza i posti di blocco, una madre che valuta se rischiare il mare.

Lo sfollamento non è solo una crisi umanitaria. È un acceleratore geopolitico. Mette a dura prova gli stati ospitanti. Alimenta la xenofobia. Diventa munizioni per demagoghi che spacciano la crudeltà per competenza. E quando questi demagoghi guadagnano potere, spesso inaspriscono ulteriormente i controlli sui diritti, creando un circolo vizioso: guerra → sfollamento → reazione → repressione → maggiore instabilità.

Il Sudan rimane un esempio devastante di quanto velocemente un Paese possa crollare: quasi 12 milioni di sfollati, con ondate di persone spinte oltre confine mentre i combattimenti si susseguono. Nella vita degli sfollati, il “sistema internazionale” non è un insieme di istituzioni; è la presenza di una guardia di frontiera che ti fa cenno di passare o ti respinge, la presenza di acqua in un campo, la sicurezza di tua figlia mentre cammina verso una latrina dopo il tramonto.

I diritti umani sono indispensabili perché stanno tra lo sfollamento e la dignità, tra l’essere trattati come persone e l’essere trattati come un problema.

Quando i governi criminalizzano l’ossigeno della democrazia

Il sistema dei diritti umani si basa su qualcosa di così ordinario che raramente gli diamo un nome: lo spazio: lo spazio per parlare, organizzarsi, indagare, protestare, difendersi. Senza di esso, i diritti diventano carta straccia.

L’avvertimento di Guterres su una “retrazione dello spazio civico” trova eco in tutto il mondo dei diritti umani. Türk ha parlato di sforzi deliberati per indebolire lo stato di diritto e i diritti umani, e ha esortato gli Stati a rafforzare “l’ecosistema dei diritti umani”. Questo ecosistema non è solo l’ONU. Sono giudici indipendenti, giornalisti credibili, funzionari pubblici di principio, sindacati, ONG locali, leader comunitari e difensori dei diritti umani che documentano gli abusi quando è pericoloso farlo.

Il fatto che siano stati presi di mira non è un caso isolato. I dati delle Nazioni Unite sui diritti umani riportano che almeno 625 difensori dei diritti umani sono stati uccisi o sono scomparsi nel 2024. Anche i giornalisti e gli operatori dei media uccisi sono aumentati, la maggior parte dei quali in zone di conflitto. Queste non sono solo tragedie. Sono segnali. Ci dicono che tipo di futuro si sta costruendo: un futuro in cui la verità viene trattata come un sabotaggio.

Le tendenze politiche contribuiscono a completare il quadro. Il V-Dem Democracy Report 2025 stima che il 72% della popolazione mondiale vivesse in autocrazie nel 2024, mentre il Freedom in the World 2025 di Freedom House descrive un 19° anno consecutivo di declino della libertà globale. Non è che la democrazia sia scomparsa. È sotto assedio, a volte da colpi di stato e proiettili, a volte da leggi e algoritmi, a volte dalla lenta erosione delle norme, finché le persone non si svegliano e si rendono conto di quanto si sono arrese.

I diritti umani sono indispensabili perché lo spazio civico è indispensabile. Senza di esso, la società non può correggersi pacificamente. E quando la correzione pacifica diventa impossibile, la violenza diventa più probabile.

Repressione digitale e silenziamento delle donne

Il cambiamento più decisivo dell’ultimo decennio è che la repressione non è più solo fisica. È sempre più digitale, scalabile e automatizzata.

Il rapporto Freedom on the Net 2025 di Freedom House riporta che la libertà di Internet a livello globale è diminuita per il quindicesimo anno consecutivo, mentre i leader autoritari affinano il controllo online e le democrazie lottano contro la tentazione di regolamentare la libertà di parola in modi che si rivelano controproducenti. Un tempo, Internet era immaginato come una forza che avrebbe reso impossibile la censura. Invece, gli stati hanno imparato a trasformarlo in uno strumento di sorveglianza e manipolazione.

Un nuovo rapporto di UN Women, “Tipping Point”, attribuisce a questo cambiamento una connotazione di genere e profondamente politica. Rileva che oltre due terzi delle giornaliste, attiviste e difensori dei diritti umani intervistate hanno subito violenza online e una quota significativa ha segnalato attacchi nel mondo reale collegati a essa. Deepfake, sciami di molestie, doxxing, “swatting”: il mondo digitale diventa un canale verso il pericolo fisico.

Questa non è una nota a piè di pagina sulla “guerra culturale”. Quando le donne vengono estromesse dalla vita pubblica, la politica si restringe. Il campo è lasciato a chi è più a suo agio con l’intimidazione. Le società diventano più fragili. La democrazia diventa più performativa che reale.

I diritti umani sono indispensabili perché il mondo digitale è ormai il luogo in cui si svolge la vita pubblica, e dove questa viene strangolata.

La politica dell’abbandono

I diritti umani sono spesso inquadrati attraverso libertà civili e politiche: arresti, censura, tortura. Ma il momento attuale richiede una prospettiva più ampia. Le persone raramente si rivolgono alle promesse autoritarie perché amano l’autoritarismo. Si rivolgono perché si sentono abbandonate – economicamente, socialmente, geograficamente, culturalmente. I diritti, per rimanere credibili, devono essere vissuti, non semplicemente invocati.

Il rapporto delle Nazioni Unite sui diritti umani evidenzia la persistenza della discriminazione: una persona su cinque nel mondo ne è vittima, secondo i dati citati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. La revisione globale del 2025 di Amnesty International collega guerra, repressione, discriminazione, ingiustizia climatica e uso improprio della tecnologia, avvertendo che l’ordine basato sulle regole si sta indebolindo in modi che bloccano soluzioni che riguardano milioni di persone.

Questa è la crisi sottostante la crisi: la credibilità. Se i diritti vengono visti come selettivi – urlati ai nemici, sussurrati agli alleati – allora i diritti umani diventano un altro strumento geopolitico. Questo è esattamente ciò che vogliono gli autoritari: trasformare “diritti” in un’altra parola propagandistica.

Quindi il 10 dicembre dovrebbe essere un giorno di lutto? Ci sono valide ragioni morali per dire: sì, almeno in parte. Non perché il progetto sia fallito, ma perché il mondo sta pagando un prezzo catastrofico per aver trattato i diritti come facoltativi.

Cosa piangeremmo? Non solo i morti, sebbene debbano essere pianti. Piangeremmo la normalizzazione della crudeltà: il modo in cui la sofferenza di massa diventa rumore di fondo, il modo in cui i bambini uccisi in guerra diventano statistiche, il modo in cui la fame diventa un'”emergenza complessa”, il modo in cui la responsabilità viene rinviata fino a perdere ogni significato.

Ma dobbiamo stare attenti. Il lutto senza movimento diventa paralisi. I cinici possono sfruttarlo: niente ha importanza. Tutto è ipocrisia. Distogliete lo sguardo.

È qui che la pratica consolidata di Amnesty International, Write for Rights , assume un’importanza fondamentale. Essa insiste sul fatto che la solidarietà non è un sentimento; è una tattica. Persone sono state liberate, processi sono stati influenzati e sparizioni sono state contestate perché stranieri all’estero si sono rifiutati di distogliere lo sguardo. Amnesty inquadra il momento attuale come una scelta: lasciare che le libertà si erodano o resistere insieme.

Forse, quindi, la Giornata dei diritti umani ha bisogno di un nuovo tono, più che di un nuovo nome. Meno cerimonie, più verità. Meno congratulazioni, più impegno. Una veglia, più che una festa.

Cinque punti di pressione per il prossimo decennio

Se i diritti umani sono indispensabili, la domanda successiva è come renderli di nuovo durevoli in un’epoca di potere duro. Ecco cinque punti critici, ovvero ambiti in cui è possibile agire.

1) Trattare i diritti umani come prevenzione dei conflitti, non come decorazione post-conflitto

Türk ha sostenuto la necessità di unire gli abusi alla prevenzione delle crisi. Ciò significa investire in meccanismi di allerta precoce e protezione prima che le atrocità diventino “troppo grandi per essere fermate”. Significa sostenere osservatori e investigatori, non tacciarli di “parzialità”. Significa comprendere che tortura, discriminazione e incarcerazioni politiche non sono “questioni interne”. Sono segnali di instabilità imminente.

2) Difendere lo spazio civico come infrastruttura strategica

Lo spazio civico non è un lusso. È l’ossigeno della politica nonviolenta. Proteggere difensori e giornalisti non è carità; è un investimento stabilizzante. Quando si mettono a tacere le critiche, non si eliminano i problemi, si eliminano gli allarmi.

3) Costruire delle serie barriere di protezione per la piazza pubblica digitale

I diritti nell’era digitale richiedono tutele efficaci contro l’abuso di deepfake, il doxxing e le molestie coordinate; trasparenza sull’amplificazione algoritmica; e meccanismi di sicurezza credibili per giornalisti e difensori dei diritti. Internet non si autocorreggerà. Seguirà gli incentivi a meno che le società non impongano delle barriere di sicurezza.

4) Rendere tangibili i diritti sociali ed economici

L’antidoto più efficace all’autoritarismo non è la predicazione morale. Offre equità e competenza: servizi dignitosi, applicazione delle leggi anticorruzione, regole economiche che non trattano le persone come sacrificabili e un adattamento climatico che protegga i vulnerabili anziché costringerli a espellerli.

5) Smettere di trattare il diritto internazionale come selettivo

I doppi standard sono l’acido che dissolve i diritti umani. Se gli Stati esigono che i rivali assumano responsabilità e scusano gli alleati, la promessa universale muore. I diritti umani non sono credibili se funzionano come un’arma retorica anziché come un vincolo al potere.

I diritti umani sono oggi indispensabili per una semplice ragione: le alternative sono già qui.

Laddove i diritti vengono trattati come facoltativi, assistiamo allo stesso schema: i danni ai civili diventano normali, gli sfollamenti aumentano, lo spazio civico si riduce, la violenza digitale si diffonde, la discriminazione si inasprisce e le istituzioni si indeboliscono fino a quando la legge diventa un vessillo del potere.

I diritti umani non garantiscono la pace. Ma senza di essi, la pace diventa una pausa temporanea tra episodi coercitivi, e la politica diventa la gestione della paura.

Quindi sì: nel 2025, il 10 dicembre può sembrare un giorno di lutto. Ma dovrebbe essere il tipo di lutto che si rifiuta di accettare il mondo così com’è. Il tipo di lutto che insiste sul fatto che i diritti non siano secondari al profitto o al potere. Il tipo di lutto che mantiene fede alla promessa del 1948, non per nostalgia, ma come strategia di sopravvivenza.

Se la Giornata dei diritti umani è una veglia oggi, allora che sia una veglia con uno scopo: il dolore trasformato in determinazione, la memoria trasformata in pressione e gli ideali tradotti in protezione per persone reali, oggi, non un giorno.

* Ramesh Jaura è un giornalista con 60 anni di esperienza come freelance, responsabile di Inter Press Service e fondatore e direttore di IDN-InDepthNews. Il suo lavoro si basa sul reportage sul campo e sulla copertura di conferenze ed eventi internazionali.

Fonte: other-news