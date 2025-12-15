Giubileo: il pellegrinaggio degli animali e volontari

L’associazione “Pet Carpet” ha ottenuto dalla Santa Sede, per la prima volta nella storia, di concedere per il Giubileo un evento dedicato a coloro che si occupano degli animali. In questa occasione è stata promossa lo scorso 13 dicembre, una bellissima passeggiata a 6 zampe a Villa Borghese con a seguire una Tavola Rotonda alla quale hanno preso parte personaggi, esperti ed operatori.

Mentre nella giornata di domenica 14 dicembre è stata dedicata anche la Santa Messa alle 10h30 a San Pietro con il Papa e a seguire il pellegrinaggio giubilare.

Un evento unico che porta in primo piano il ruolo degli animali nella nostra società e soprattutto quanto sia sempre più centrale l’impegno degli operatori del settore ma anche delle associazioni che da anni si dedicano a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema.

Federica Rinaudo, presidente Pet Carpet ha dichiarato “quando siano fondamentali le figure dei volontari, operatori sanitari, medici volontari e tutti coloro che operano in prima linea”.

Guarda il Servizio del Tg1