Papa Leone XIV: icona di stile nella classifica “Best Dressed” 2025 di Vogue

Come ogni anno, l’edizione americana della prestigiosa rivista di moda Vogue ha pubblicato l’attesa classifica delle personalità pubbliche e VIP “meglio vestite” del 2025.

Quest’anno, la lista include una sorpresa che ha lasciato molti a bocca aperta: l’inserimento inaspettato di Papa Leone XIV.

La sua presenza tra icone di Hollywood e figure di spicco della moda è stata motivata da una netta evoluzione stilistica.

Il nuovo pontefice si è infatti distaccato dalla nota sobrietà del suo predecessore, Papa Francesco, introducendo un tocco di ineguagliabile eleganza nel guardaroba papale.

Nonostante questo cambio di rotta, è cruciale sottolineare che la tradizione è stata non solo rispettata ma valorizzata.

Il merito va all’atelier LAVS di Filippo Sorcinelli, un nome storico per la Chiesa.

Tra le star globali, spiccano l’attrice e attivista Zendaya, la cui audacia sul tappeto rosso continua a influenzare il fashion system, e il musicista Harry Styles, rinomato per il suo stile gender-fluid e sartoriale. Non mancano anche nomi legati all’imprenditoria di lusso, come Bernard Arnault, e la sempre elegante ex First Lady, Michelle Obama, riconosciuta per la sua sofisticazione discreta.