Giulio Regeni, Tutto il male del mondo: la ricerca della verità al cinema

A dieci anni dal sequestro di Giulio Regeni, il documentario diretto da Simone Manetti arriva nelle sale il 2, 3 e 4 febbraio 2026, distribuito da Fandango. L’opera sarà preceduta da un’anteprima nazionale il 25 gennaio a Fiumicello Villa Vicentina, luogo simbolo che commemora il decennio dalla scomparsa del giovane ricercatore.

Il film si pone l’ambizioso obiettivo di ricostruire meticolosamente i tragici eventi avvenuti al Cairo tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016, attraverso un racconto che intreccia il dolore privato alla battaglia civile. Per la prima volta, sono i genitori Paola Deffendi e Claudio Regeni, insieme all’avvocata Alessandra Ballerini, a guidare la narrazione in prima persona, offrendo una testimonianza intima e potente sulla sfida lanciata al governo egiziano.

Il documentario analizza le tappe del rapimento e delle torture, integrando le deposizioni processuali e i racconti dei testimoni per far emergere responsabilità, omissioni e verità finora negate.

Prodotto da Ganesh Produzioni e Fandango, il lavoro non è solo una cronaca giudiziaria, ma un tributo alla dignità di una famiglia che non ha mai smesso di lottare contro il silenzio internazionale. “Tutto il male del mondo” rappresenta così un tassello fondamentale per mantenere viva l’attenzione pubblica su una delle ferite più profonde della storia recente italiana, trasformando la memoria in un atto di resistenza politica e umana. La pellicola restituisce voce a Giulio, trasformando il suo sacrificio in un monito universale sulla difesa dei diritti umani e sulla necessità di una giustizia che non accetti compromessi diplomatici.

