Gorizia, lo storico passaggio sotterraneo in un’esperienza immersiva digitale

Gorizia si conferma avamposto dell’innovazione culturale inaugurando la più vasta galleria digitale d’Europa all’interno della storica Galleria Bombi. Questo passaggio sotterraneo di epoca austro-ungarica, lungo oltre 300 metri, è stato trasformato in una monumentale Digital Art Gallery (DAG), dove mille metri quadrati di schermi LED avvolgono i visitatori in un’esperienza sensoriale senza precedenti. L’intervento di riqualificazione ha convertito quello che un tempo era un rifugio bellico in un tunnel immersivo, in grado di far dialogare le ferite della memoria storica con le visioni più audaci della tecnologia contemporanea.

Ad inaugurare questo spazio è l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol, artista di fama mondiale celebre per le sue installazioni al MoMA e al Pompidou. Grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, Anadol ha creato un ecosistema visuale in continua evoluzione che riproduce ritmi botanici e flussi oceanici, trasformando dati ambientali grezzi in forme organiche pulsanti.

Il progetto, curato dal MEET di Milano con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, celebra l’eredità di Gorizia come Capitale della Cultura. Attraversare la galleria significa immergersi in un sogno digitale che celebra la connessione tra la creatività umana e la complessità della natura.

L’installazione resterà accessibile gratuitamente fino alla fine del 2026, offrendo ai cittadini e ai turisti un viaggio meditativo nel cuore tecnologico della città, dove l’AI diventa pennello per dipingere il futuro.

Prenotazioni e accesso: PromoTurismoFVG

