Italia: il caro prezzo delle infrazioni UE, 1,2 miliardi di multe dal 2012

L’inefficienza nella gestione delle norme europee è costata all’Italia 1,2 miliardi di euro in sanzioni pagate alla Commissione UE dal 2012 ad oggi.

I dati, forniti dal Commissario agli Affari Economici Valdis Dombrovskis, evidenziano un costo medio annuo di circa 87 milioni di euro dovuto alla cattiva governance.

Si tratta di risorse pubbliche sottratte a settori vitali come sanità, scuola e sicurezza sul lavoro, disperse in penalità per il mancato adeguamento ai regolamenti comunitari. Il bilancio rischia di aggravarsi ulteriormente, poiché l’Italia ha attualmente 69 procedure di infrazione ancora aperte, molte delle quali potrebbero sfociare in nuovi deferimenti alla Corte di Giustizia e conseguenti ammende pecuniarie.

Dombrovskis ha sottolineato che la responsabilità della conformità al diritto dell’Unione ricade interamente sullo Stato membro, escludendo alibi per i ritardi accumulati. Tra le criticità maggiori figurano problemi strutturali come la gestione dei rifiuti e delle acque reflue; quest’ultimo ambito vede coinvolti numerosi agglomerati urbani, con pesanti ripercussioni in Sicilia. Proprio nell’isola si concentrano alcune delle contestazioni più recenti, che riguardano l’implementazione del telepedaggio e il controllo delle specie aliene invasive.

La situazione delinea un quadro di cronica difficoltà istituzionale nel tradurre le direttive UE in politiche locali efficienti, trasformando le carenze amministrative in un debito diretto per i contribuenti italiani, che si trovano a pagare per “verità negate” o servizi mai realizzati correttamente.

Principali settori sotto infrazione

Le infrazioni che pesano maggiormente sul bilancio italiano riguardano ritardi storici in ambiti strutturali e ambientali:

Gestione dei rifiuti: l’Italia paga sanzioni semestrali per il mancato adeguamento di numerose discariche abusive su tutto il territorio nazionale.

Trattamento delle acque reflue: una delle multe più onerose riguarda l’assenza di adeguati sistemi di depurazione e fognatura in centinaia di agglomerati urbani, con criticità persistenti in Sicilia, Calabria e Campania.

Ambiente e qualità dell’aria: procedure aperte per il superamento dei limiti di biossido di azoto e particolato (PM10), specialmente nel bacino padano.

Casi specifici recenti

Come indicato dal Commissario Dombrovskis, alcune procedure recenti interessano direttamente la Regione Siciliana:

Telepedaggio elettronico: ritardi nell’implementazione dei sistemi interoperabili per il pedaggio autostradale.

Specie aliene invasive: carenze nelle misure di prevenzione e gestione della diffusione di specie non autoctone che minacciano la biodiversità.

Consulta link su Procedure delle infrazioni del Dipartimento per gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri