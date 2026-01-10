La Sicilia ospiterà la prima scuola di volo per F-35 fuori dagli USA

L’Italia ha annunciato ufficialmente che la base aerea di Trapani-Birgi, in Sicilia, diventerà la prima scuola di addestramento per piloti di F-35 situata al di fuori degli Stati Uniti. La decisione nasce dalla crescente domanda europea di formazione, alimentata dai nuovi ordini del caccia di quinta generazione da parte di numerose nazioni NATO.

Il progetto, supervisionato dal Joint Program Office (JPO) e da Lockheed Martin, prevede l’avvio dell’addestramento a terra entro dicembre 2028 e il completamento del “Lightning Training Centre” entro luglio 2029. L’investimento complessivo, a carico dell’Italia, ammonta a 112,6 milioni di euro e includerà l’installazione di due avanzati simulatori di missione.

Con l’apertura della scuola, Trapani-Birgi diventerà la terza base operativa italiana per gli F-35, dopo Amendola e Ghedi, ospitando contemporaneamente uno squadrone nazionale e uno dedicato agli studenti internazionali. I

l Ministero della Difesa ha sottolineato come questa scelta rifletta la chiara volontà politica di rafforzare il ruolo strategico dell’Italia nel programma F-35. Partner industriale d’eccezione sarà Leonardo, che collaborerà con Lockheed Martin nella costruzione del centro, consolidando una cooperazione già attiva presso l’hub di Cameri per la manutenzione e l’assemblaggio dei velivoli.

La scelta della Sicilia conferma inoltre l’eccellenza italiana nell’addestramento al volo, già dimostrata dal successo del centro di Decimomannu in Sardegna, trasformando il Paese in un polo logistico e formativo fondamentale per la difesa aerea globale e la sicurezza dei partner europei.