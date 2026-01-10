L’Europa e la nuova frontiera spaziale: il ruolo strategico dell’Italia

Il prossimo 21 gennaio, Roma ospiterà il convegno “L’Europa verso la frontiera spaziale”, un evento di rilievo internazionale che vedrà la partecipazione del Viceministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli.

L’incontro, che si terrà presso la sala “Esperienza Europa – David Sassoli”, nasce dalla consapevolezza che lo spazio è ormai diventato il quinto dominio strategico, affiancandosi a terra, mare, aria e cyberspazio. In un contesto globale sempre più competitivo e policentrico, l’Europa è chiamata a ridefinire la propria sovranità tecnologica e la sicurezza delle proprie infrastrutture orbitali.

L’Italia, grazie alla sua solida tradizione scientifica e industriale, si pone come figura centrale in questo processo, agendo da ponte tra l’autonomia strategica europea e la cooperazione globale.

Il convegno si articolerà su tre pilastri fondamentali: la diplomazia spaziale, necessaria per gestire la governance e la sicurezza delle orbite; la dimensione accademica, focalizzata sulla creazione di un ordine normativo ed etico (il “nomos” dello spazio); e infine l’innovazione tecnologica, con il passaggio cruciale dall’aeronautica all’economia spaziale. Attraverso il dialogo tra istituzioni, industria e difesa, l’obiettivo è trasformare lo spazio in un bene comune, garantendo al contempo la competitività del sistema Paese

. La sfida del XXI secolo non riguarda solo l’esplorazione, ma la protezione di beni strategici che influenzano direttamente la sostenibilità e la difesa nazionale, richiedendo un approccio integrato e interdisciplinare tra politica e ricerca.

L’evento, organizzato da Vision & Global Trends, si articola in una sessione istituzionale seguita da tre panel tecnici specializzati. Consulta il programma con i relatori