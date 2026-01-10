Recensione La stanza delle ombre

La stanza delle ombre

Mirko Zilahy

Noir

Mondadori Milano

2025

Pag. 371 euro 20

Roma. Settembre 2025. Sul Tevere, sotto la mole del Gazometro e della basilica di San Paolo, viene ritrovato un cadavere di donna con bocca socchiusa e una (splendida) colorata messa in scena, come in un dipinto. L’esperto commissario Zuliani arriva con la sanguigna ispettrice Tiberi e capisce che deve convocare un esperto; il giovane amico Nemo Speranti, docente dell’Accademia, arriva suo malgrado e riconosce l’Ophelia di Millais; così come due settimane prima aveva visto Giaele e Sisara di Artemisia Gentileschi sulla scena di Palazzo Barberini con il cadavere del direttore. A Miriam il tipo non piace e alcuni indizi indicano addirittura lui come possibile colpevole. Fra l’altro, il quadro appena rubato non è autentico, bensì opera del più grande falsario del Novecento, Rufo Speranza, morto suicida pochi anni prima e padre di Nemo. Delitti artistici nel bel noir sul concetto di vero dell’ottimo Mirko Zilahy (Roma, 1974). “La stanza delle ombre” è stato finalista allo Scerbanenco 2025.